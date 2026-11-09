72歲成龍破億身家起底　激罕現身口岸自行打指模駕車過關

現年72歲的國際巨星成龍，在荷里活以至世界知名度極高，演藝圈地位舉足輕重。近年他將工作重心移回內地，密密出席不同電影宣傳活動和社交場合，所到之處均深受影迷愛戴。成龍多年來在各地置業，物業遍佈世界各地，走到哪裏都住得好、食得好。近年成龍曾被公開豪擲4000萬人民幣（約4352萬港元），在杭州購入4500呎的頂級江景豪宅，樓高4.8米，可遠眺錢塘江。除了有錢有名氣，成龍身為練武之人，年過70身形依然Keep得Fit爆。日前有網民分享一段成龍自己駕車過關的片段，相當精神！

成龍是國際巨星。（《熊貓計劃》電影劇照）

全紅嬋與成龍合照。（微博@全紅嬋）

72歲成龍自行駕車過關

日前有網民在社交平台分享一段在粵港口岸見到成龍的影片。片段中，成龍穿上白色衫和黑色長褲，他站在關口打指模進行身份驗證，數秒後閘門打開，成龍見到閘門打開嚇了一跳，隨即笑了出來，並自然坐上司機位。

有網民指成龍好貼地，自己駕車遊走中港兩地；也有人認為成龍若在大廳過關會引起大眾注意，因而選擇低調自行駕車過關，過了關後會換司機駕車；另有人討論起成龍在中港兩地物業眾多，在哪裏都住得舒服。

成龍、曾志偉與譚詠麟飯局相聚，對著鏡頭舉V比讚，童心未泯。（微博照片）

成龍北京一口氣掃8間四合院身家翻倍

成龍貴為國際級動作巨星，在內地多處置業身家豐厚。2022年有消息指他的財力比大家想像中還要高得多，多年前他花了幾百萬人民幣於北京一口氣買下8間四合院，當時他還以為被地產公司「搵笨」，但想不到近年每間四合院都升值至少廿幾倍，甚至上億天價，令成龍身家翻倍。

據悉，在1990年成龍到北京拍戲，覺得北京酒店環境不夠好，有意在當地置業，地產公司見成龍人生路不熟，向他推薦買不出去的四合院，成龍見四合院環境不錯，花480萬人民幣買下八間，可是當他住進去後，才發現裡面沒有冷暖氣設備，連廁所都欠奉，十分不方便，後來成龍就將這些產業閒置。相隔多年後，成龍得悉這些四合院由當年50萬一間，急升到價值過千萬，有些甚至估價10億，加加埋埋升值以億計，相信他本人都想不到以為失敗的投資，竟帶來如此誇張回報。

成龍自行過關。（小紅書）

成龍打指模。（小紅書）

閘門打開嚇了成龍一跳。（小紅書）