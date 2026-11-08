路芙做殯儀爆糾紛　即場與老闆對質：唔需要搵《東張西望》嚟壓我

藝人路芙早前經朋友介紹接觸殯儀行業，並在4月份透過招聘平台應徵一間殯儀公司的 Agent（中介人）。然而在求職過程中及入行後，路芙隨即遇上一連串不尋常事件，最終更陷入佣金糾紛，需由《東張西望》介入協助跟進。



見工遭遇離奇 制度名存實亡

路芙透露，面試第一天老闆便約她吃晚飯，見面時更直言「其實我想同你做個朋友，我唔會請你嘅」，令她大感驚奇。其後對方提出改以 Agent 形式合作（即掛單形式，不受勞工法例保障，有客帶返公司分錢才發放佣金）。路芙當時覺得該公司老闆極具商業頭腦，加上店舖裝修高貴舒適，遂答應成為旗下殯儀 Agent。

路芙透露該老闆令她大感驚奇。（節目截圖）

入行後，路芙發現該公司「得個殼」，多次出現給錢不足的情況。例如老闆以「幫手」為由邀請她擔任司機接送牧師，雙方原先口頭協議為 450 港元（以 4 小時起標計算），但路芙出車 6 至 7 次後收錢時，每一次都被扣減 50 港元。老闆隨後改口指當初說好是 5 小時 400 港元。

路芙指每一次都被扣減 50 港元。（節目截圖）

在抽取佣金方面，路芙指出原本協議可拆分 15% 佣金，但到 6 月結算第一單生意時，老闆卻以「後續去拿灰紙等工作交由其他同事處理」為由扣減佣金，最終路芙僅取得約 10% 佣金（5,000 多港元）。

被逼簽限制條款合約 不簽即扣減佣金

完成第二單生意後，公司要求路芙簽署一份中介合約。合約中包含一項條款：若離職或被公司解僱，未來一年內均不准從事所有殯儀相關行業、不准介紹客人至其他舖頭，以及不准拉攏公司同事離開。

路芙認為該條款極不合理，嚴重影響其生計，因而拒絕簽署。惟公司隨即表示，若不簽合約，應得的 10,700 多港元佣金將會被降級計算成「介紹費」，金額更直接大幅砍至 2,000 港元，路芙事後亦一直未能順利收回款項。

公司要路芙簽約，但路芙認為該條款極不合理。（節目截圖）

公司要路芙簽約，但路芙認為該條款極不合理。（節目截圖）

《東張》現場通話追討 5日後成功收回佣金

《東張西望》團隊隨後陪同路芙即場致電該殯儀公司老闆 Carman 追討。通話中，老闆 Carman 堅稱「從無話唔俾錢」，要求路芙以「介紹人」身份簽署文件以便向稅局交賬，並在電話中反指路芙「唔需要搵《東張西望》嚟壓我」。經節目團隊在電話中再三確認是否會發還全數 10,700 多港元後，對方要求路芙將支票抬頭影相發送給她處理。

老闆「唔需要搵《東張西望》嚟壓我。」（節目截圖）

事發 5 天後，路芙證實已順利收回應得的 10,700 多港元佣金，為是次殯儀中介糾紛劃上句號。