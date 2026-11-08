網民隨口問一句陳瀅親繪解構圖講化妝步驟　極有心思吸100萬瀏覽

藝人陳瀅近期憑藉無綫台慶劇《璀璨之城》的演出，人氣再度急升。她在劇中大結局的精緻妝容引起網民關注。事緣有網民於社交平台Threads截圖發問其唇膏色號，隨即引發全網共鳴，陳瀅本尊更親自現身留言區貼圖解答，公開5款產品清單及手繪分層畫法。



陳瀅上載了一張相片，相中她畫了一個巨大的唇部輪廓圖案，並以黃、紅、紫、藍、綠五種顏色劃分不同的塗抹區域。圖片下方整齊排列了5款對應數字及顏色的唇部產品，並附有手寫字樣，陳瀅在帖文寫道：「希望你哋睇得明！我每次補嘴都比同事笑我搽咁多嘢😆」。該帖文發布20小時已累積高達100萬次瀏覽，而陳瀅的留言也獲得5.2萬個讚好、255個留言、837次轉發及9,928次分享，引起極大迴響。

網民隨口問一句。（Threads截圖）

陳瀅回覆得極有心機。（Threads截圖）

《璀璨之城》人氣急升 迎入行首次「零存貨」

除了妝容掀起熱話，陳瀅在《璀璨之城》的敬業演出亦備受討論。她早前為配合劇情，親身上陣拍攝大膽露背戲份，展現長達9個月的塑身成果。不過在劇集播畢後，陳瀅日前受訪時透露，《璀璨之城》是她目前在TVB的最後一套劇集存貨，暫時未有新劇安排。面對入行以來首次面臨「零存貨」的狀況，她坦言感覺特別但並不擔心，表示對未來的工作安排抱持豁達及順其自然的態度。此外，剛迎來生日的她一改以往舉辦大型派對慶祝的習慣，笑言今年決定「躺平」，以輕鬆心態等朋友邀約食飯。

陳瀅在《璀璨之城》中除衫破格演出。（劇集截圖）

陳瀅陳曉華上演女女戀。(節目截圖)

本身喜歡陳曉華的陳瀅，一下子就親吻上去。(節目截圖)