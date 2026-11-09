「拿督駙馬」楊明大馬做侍應執枱帶位　疫情曾慘蝕千萬靠一招洗底

現年45歲的TVB藝人楊明（Mat Yeung）近年積極開拓事業新版圖，將事業重心放在大馬，轉戰當地餐飲市場成績斐然。楊明在吉隆坡投資開設「豐六道」港式燒味店於8月開業，雖然一度因放了雜物在店舖後巷，開業僅10日便被當地執法部門無預警查封，後來成功重新開業。早前，楊明以餐飲品牌「豐六道」創辦人兼掌舵人身分，現身馬來西亞吉隆坡出席「2026年第8屆世界頂級美食大獎」（World Top Gourmet Awards 2026），一舉橫掃三項重磅大獎，成為全場焦點，正式以實力宣告晉身國際級「飲食大亨」行列，吐氣揚眉！楊明為餐廳更親自打點，做侍應落單執枱，十分勤力。

楊明與莊思明結婚。（IG@lisa_chng）

莊思明和楊明。（IG@lisa_chng）

楊明在大馬開張的燒味店。（IG＠matyeung）

楊明做侍應帶位落單執枱

楊明日前在社交平台分享影片。楊明當日擔任「一日店長」，親自落餐廳做侍應執頭執尾。楊明換上制服、繫上圍裙和戴上Cap帽，有模有樣。他在門口帶位招呼客人，笑面迎人，並在餐廳幫手落單收錢。待客人用餐完畢後，他又幫手執拾餐盤，絲毫不嫌辛苦。

現場不少客人認出楊明，紛紛舉機影相。楊明餐廳亦大排長龍，生意好到不得了，難怪楊明心情大靚！楊明發文指：「一日店長任務，完成！今日喺Sunway忙到冇停過，不過見到大家咁開心，一切都值得啦！」

曾創燉湯王國高峰期9分店 疫情重創慘蝕千萬黯然離場

早在2018年，楊明與妻子莊思明及友人合資創立燉湯品牌「燉」，主打健康養生燉湯及小食。 品牌一度深受歡迎，高峰時期全港擁有高達9間分店，遍佈灣仔、荔枝角及佐敦等核心地段。可惜好景不常，隨後受新冠疫情持續重創，加上本港租金及營運成本飆升，店舖生意一落千丈。楊明曾透露當時每月虧損高達七位數（逾百萬港元）。在苦撐多時後，「燉」最終於2022年2月全線結業，估計合共慘蝕超過千萬港元。

楊明自2020年發生醉駕官非後，形象跌入谷底，雖然後期獲TVB安排參演《一舞傾城》等劇集試水溫，但觀眾反應兩極，男主角地位亦不復再。經歷過燉湯店結業的巨額虧損，楊明未有放棄生意夢，反而借助「拿督千金」妻子莊思明的家族背景與人脈，逐步將投資眼光放眼大灣區及東南亞。早前他大方承認在香港「撈唔掂」並積極轉型，能否憑大馬燒味店和投資中山運動場翻身，將成為外界關注的焦點。

楊明帶位。（抖音@楊明）

楊明穿上制服。（抖音@楊明）

楊明落單。（抖音@楊明）

楊明執枱。（抖音@楊明）

楊明又落單。（抖音@楊明）