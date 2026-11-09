翁嘉穗低胸行山曬零細紋少女肌膚　親揭凍齡秘訣貼地到令人唔信

現年52歲的翁嘉穗（Virginia），是1997年度香港小姐冠軍，自1999年嫁予年長20年的海馬牌創辦人兼七海化工集團主席鄔友正結婚後，便淡出幕前專注相夫教子。雖然身為兩子之母，但翁嘉穗多年來保養得宜，因而有「凍齡港姐」的美譽。日前，翁嘉穗在社交平台分享了一輯趁黃昏行山欣賞日落的靚相，並感性寫道：「很美，很美！夕陽很美，令我想起很多很多的從前。新冠期間總是出去行行山，這裏的日落就是最美，看了很多次都是一樣的美！」

現年52歲的翁嘉穗（Virginia），是1997年度香港小姐冠軍，佘詩曼則是同屆季軍。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗以一身低胸黑色晚裝出席M＋慈善晚宴。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗keep得非常好。（IG@kashuivirginia）

低胸背心行山曬零細紋肌膚

相中可見，身處大欖郊野公園觀景台的翁嘉穗，打扮相當吸睛，頭戴白色Cap帽，身穿搶眼的螢光粉紅色低胸吊帶運動背心，展露出迷人的鎖骨與身段；另一張照片中，她則披上一件色彩繽紛的拼接風褸，側顏輪廓分明。在夕陽餘暉的襯托下，其白滑透亮的肌膚顯得吹彈可破，面上幾乎零細紋，絲毫不見歲月痕跡。即便已經年過半百，整體狀態依然洋溢著滿滿的少女感，令人驚艷。

翁嘉穗近日到大欖郊野公園行山。（小紅書圖片）

一身打扮非常少女。（小紅書圖片）

網民大讚翁嘉穗「側顏好美」。（小紅書圖片）

揭露凍齡秘訣

不少網民見狀紛紛留言大讚翁嘉穗狀態好：「羨慕啊，這個狀態」、「這狀態真的太好了」、「姐姐好少女！」、「姐姐好年輕貌美」、「側顏好美」、「皮膚好白好靚」、「落日雖美，但還是唔夠我大嘉姐靚哈哈」、「能駕馭粉色的都是氣質與顏值都在線的」。此外，也有網民在留言區好奇請教保養秘訣：「她們說用冷水洗臉皮膚會很緊緻，是真的嗎？」，沒料竟成功引來翁嘉穗親自現身回覆，大方傳授獨門護膚心得：「對的，也不容易起皺紋，我都是用冷水的，從來不用暖水或熱水！」親自揭開多年來維持凍齡神顏的秘密。

狀態極佳。（小紅書圖片）

可愛一面。（小紅書圖片）