鄧兆尊偕神秘女伴過關照片曝光　曾爆二奶監場一絕招「力退群芳」

「現代韋小寶」鄧兆尊擁有三位紅顏知己，不時帶同大婆Carmen現身公開場合，早前一起到紅館看譚詠麟演唱會尾場，不過就未見二奶與三奶蹤影。雖然近年鄧兆尊身邊多由得寵的「三奶」陳妙慧（Nana）陪伴在側，反觀「阿二」車厘子（Cherry）甚少公開露面。近日有人在關口見到鄧兆尊，身邊亦有神秘女伴相隨。

鄧兆尊。（IG@johnny25tang）

鄧兆尊的3 位女友， Carmen（下排右三）、Cherry（上排左四）、Claire（上排左三）相處融洽，不過Claire位置已被陳小姐頂上。（微博圖片）

鄧兆尊與神秘女伴過關

日前有網民在社交平台分享一段影片，片段中鄧兆尊正在過關，他未戴口罩，一眼便被認出。而他身邊一位穿上短褲波鞋黑色衫、孭住GUCCI靚袋的女士，則與鄧兆尊一齊過關兼密密斟。雖未能看清該位女伴樣貌，但據身形估計，不排除是「三奶」陳小姐。

「大婆」Carmen低調支持鄧兆尊。（鄧穎琪攝）

鄧兆尊出席細妹鄧翠玉的貓狗服務中心開張，帶埋大婆Carmen出席。（小紅書）

鄧兆尊女友陳妙慧（Nana）接受訪問。

鄧兆尊爆二奶力退群芳「絕招」

鄧兆尊早前上無綫節目《一周星星》與一眾《皆大歡喜》舊拍檔薛家燕、陳彥行及廖碧兒重聚，家燕姐好奇問及三個伴侶如何免於爭風呷醋、長久和平共處，鄧兆尊澄清並非純靠財力，指彼此攜手度過不少風浪：「唔係，大家係經過患難，睇到彼此為人，發現原來係好嘅。」

鄧兆尊又罕有爆出車厘子當年力退群芳的「絕招」，鄧兆尊回憶拍攝《皆大歡喜》時裝版期間，車厘子雖以助手身份服侍，暗地裡卻是在全天候監控，令所有異性無法近身。鄧兆尊親口還原當時景況：「我哋office戲，好多女同事嘛，佢哋會圍住我，但只要聽到啪嗒啪嗒(拖鞋)聲，啲女同事就散開。」陳彥行隨即補刀證實拖鞋聲的震撼力：「係呀，本來圍住佢，但一聽到拖鞋嗒嗒聲，就知道阿二嚟喇，就散開喇。」

鄧兆尊與神秘女伴過關。（抖音）

女伴身形與陳小姐有幾分相似。（抖音）