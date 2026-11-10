行李失竊損失近3萬歐元　網紅控航空公司冷處理：靠IG限動獲回覆

台灣網紅林千又與丈夫近日在社交平台發布一條新片，透過影片表示，兩人於2025年9月6日搭乘某航空公司商務艙，從西班牙馬德里飛往台北。兩人在抵達台北的飯店打開行李時，發現丈夫的兩件行李箱（一件為Rimowa，另一件為無品牌行李箱）鎖頭均遭全面破壞，且行李箱內部物品被嚴重翻動。

台灣網紅林千又與丈夫近日在社交平台發布一條新片。

經初步清點，林千又夫婦指出共有34件物品失竊。遺失的物品清單包含12件LV商品（約值12,000歐元）、5件Dior商品（約值4,700歐元）、5件Gucci商品（約值4,500歐元），以及上個月在法國結婚時穿著的西裝、10件襯衫、9件短褲、2雙鞋、2條皮帶、1副太陽眼鏡、3個領結與部分電子產品。總損失金額將近30,000歐元（約合新台幣110萬元）。

林千又夫婦指出共有34件物品失竊。（IG@cocomademedomydream）

發現財物遺失後，兩人隨即聯繫該航空公司，並分別於馬德里與台北兩地完成報警程序。林千又指控，其丈夫依照航空公司指示填寫官方線上申訴表格後，並未收到任何官方信件回覆。反而是她持續在Instagram上發布限時動態並標記該航空公司後，才收到官方透過社群平台的私訊回覆，並提供案件編號。

行李箱嚴重損毁。（片段截圖）

林千又將此經歷發布於社群平台後，收到多名網友私訊回饋，表示在搭乘該航空公司從馬德里飛往台北的航班上，亦曾遭遇行李遭竊的狀況，且受害者涵蓋經濟艙乘客與使用無品牌行李箱的旅客。影片中同時引述海外新聞資料指出，馬德里機場在過去一年內已展開多次調查，並逮捕超過30名涉嫌竊取旅客數百萬歐元財物的人員。

林千又發現網民也曾遭遇行李遭竊的狀況。（IG@cocomademedomydream）

林千又夫婦在影片尾聲強調，事發整整一年求償無門後已正式委託律師採取法律途徑提告，發聲不僅是為了自身討回公道，也是為了提醒其他受害旅客。他們呼籲該航空公司應正視此治安漏洞並採取實質行動，同時提醒大眾在航空公司嚴肅處理此問題前，應考慮避免搭乘該航空公司經由馬德里出發或轉機，以免面臨隱私遭侵犯與財物損失的風險。