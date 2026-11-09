女神2｜梁超怡慘遭拖累變廢票出局　成首位被淘汰女神全場錯愕

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》昨日（8日）繼續播出女神們與求愛勇者在水上樂園玩遊戲的部分，不過今集終於來到殘酷的淘汰環節，有一位女神及兩位求愛勇者需被淘汰。女神梁超怡因未獲求愛勇者投選而被淘汰，而她亦是本輯節目首位被淘汰的女神，求愛勇者方面，林福明（Tony）及吳俊峰（Mark）同被淘汰。

女神梁超怡因未獲求愛勇者投選而被淘汰。(節目截圖)

求愛勇者方面，林福明（Tony）及吳俊峰（Mark）同被淘汰。(節目截圖)

求愛勇者方面，林福明（Tony）及吳俊峰（Mark）同被淘汰。(節目截圖)

慘被淘汰者拖累變廢票 爆冷零票出局惹錯愕

阿Bob拿起向梁超怡說：「唔好意思，超怡，你係得唔到男士嘅心動吊咀。」此話一出時，在場的女神都感到愕然，神色一度十分凝重。根據賽制，梁超怡雖然獲得Tony投選，但Tony本身已被花生團選為淘汰者，因此他的票數亦作廢，所以梁超怡並沒有獲得任何的求愛勇者投選。

梁超怡慘被淘汰者拖累變廢票。(節目截圖)

無怨言大方獻祝福贏盡掌聲 吐心聲：相信緣分

梁超怡與在場的人都感到非常錯愕，但梁超怡仍然大方得體地說：「雖然我嚟到嘅時間好短，但好開心有機會同大家玩，仲有我認為每一位男嘉賓都非常gentleman，人都好好！所以都好開心自己參與過呢個節目，都祝福大家喺呢個show或者show以外都可以遇到自己心愛嘅人。」雖然梁超怡沒有獲得票數，但她這番說話嬴了在場的掌聲及歡呼聲。梁超怡離開後節目後，她坦言：「你話唔開心一定係有少少，但我更加相信緣分呢件事，可能我同呢啲男嘉賓冇緣分。」

梁超怡無怨言大方獻祝福贏盡掌聲。(節目截圖)