黃仁勳出軌｜向劉在錫激讚南韓女歌手華莎　最愛《Good Goodbye》

全球人工智能（AI）巨頭英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳日前被爆出婚外情。近日美國政府情報認定，新加坡公司Megaspeed前高層黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）為中國國安部間諜，與黃仁勳疑似有戀愛關係。而黃樂與黃仁勳多次相伴而行，去年黃仁勳返台時黃樂也同行，在知名餐廳三六食府用餐後，同車離開。黃仁勳11月8日向英偉達全體員工發出內部信，坦承婚外情並向妻子與家人致歉。黃仁勳是世界知名富豪，一言一語均備受關注，早前他點名稱讚南韓女歌手華莎，一時掀起話題。

英偉達CEO黃仁勳與家人合影，左起：女兒黃敏珊，左二：妻子Lori Mills，右：兒子黃勝斌。（getty）

黃仁勳出軌對象黃樂（Alice Huang）「朋友圈」相片，事發後，黃樂已關閉朋友圈顯示。（X@_FORAB）

黃仁勳出軌對象黃樂（Alice Huang）「朋友圈」相片，事發後，黃樂已關閉朋友圈顯示。（X@_FORAB）

黃仁勳曾上劉在錫節目爆愛華莎新歌

黃仁勳今年6月赴韓期間，受邀登上由南韓「國民MC」劉在錫主持的人氣綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》（You Quiz on the Block）時，談到對K-POP的了解，他提到喜歡MAMAMOO成員華莎的熱門歌曲《Good Goodbye》及《So Cute》，並大方稱讚華莎的歌唱實力與舞台表現，劉在錫驚訝黃仁勳竟然連華莎的新歌都知道。

華莎（IG@_mariahwasa）

華莎是南韓女歌手。（IG@_mariahwasa）

隨後華莎在韓國SBS綜藝節目《我家的熊孩子》透露，黃仁勳提到自己喜歡她的音樂後，身邊親友傳來的訊息多到比自己在音樂節目拿到冠軍時收到的祝賀還多。華莎坦言最初不知道黃仁勳是誰，直到親友向她介紹，才得知對方是全球AI晶片大廠輝達CEO，且非常欣賞自己的音樂作品，更因而決定親自寫信向黃仁勳表達謝意與心中的敬意。

黃仁勳透露是華莎粉絲。（節目圖片）

黃仁勳透露是華莎粉絲。（節目圖片）

華莎是人氣女歌手。（IG@_mariahwasa）

華莎身材出眾。（IG@_mariahwasa）

華莎身材出眾。（IG@_mariahwasa）

華莎獲黃仁勳稱讚。（IG@_mariahwasa）

華莎（IG@_mariahwasa）

華莎人氣高！（IG@_mariahwasa）

華莎（IG@_mariahwasa）

華莎身材好。（IG@_mariahwasa）

華莎身材好。（IG@_mariahwasa）

華莎寫親筆信感謝黃仁勳。（IG@_mariahwasa）

華莎（IG@_mariahwasa）