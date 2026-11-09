朱智賢爆當年出軌黎振燁內幕 自責「太白痴」相信對方單身

當年出軌風波引致滿城風雨的朱智賢，擔任《九運會客室2》嘉賓時絕不避重就輕重提「偷食事件」。朱智賢憶述事發時整個人非常混亂和慌張，腦袋一片空白不知如何處理，只聽從公司指示。她透露當年與謝東閔在記者會的內容全由公司安排，而男方亦認為她不宜說太多話，因此大部分說話交由男方交代。 談到第三者黎先生（黎振燁）的介入，朱智賢指二人因拍劇相識，對方明知她有男朋友，但察覺到她氣場長期不開心而主動開導。她承認當初知道對方的已婚身份，本覺得不可行，但對方聲稱「已經分居」，她自責當時太「白痴」相信了對方，並坦言若對方當時是單身，自己確實會考慮，因當時極度渴望得到關心。

朱智賢更首度揭露與前男友謝東閔在出事前已有感情裂痕， 內心早已失去信任與安全感，變得疑神疑鬼，甚至如「緝私隊」般翻查男方電話。二人關係持續惡化且曾堅決提出分手，但男方苦苦哀求，加上自己深愛對方才勉強留低，可惜兩人心中始終留下一條刺，令她深刻體會到如果感情出現問題，「幾愛都真係要斷」，不應因不捨而繼續傷害自己。

回顧整件事件，「我一定係做錯咗嘅，呢件事，我處理感情問題上係好差嘅。經過呢件事之後，經一事，長一智，領略咗好多，知道好多事不能勉強，好多事要清清楚，錯就要認，打就企定。」她又強調最重要是不要重蹈覆轍。

節目中，她更重提被雪藏期間「等通知」的經歷，及如何發奮讀書走出陰霾的情況，並提及近年終於「重生」，重新找回笑容與正能量。