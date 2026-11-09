林夏薇《玫瑰戰爭》開播在即人氣爆燈　高貴亮相中國電影盛事

憑《大生意人》、《黑色月光》等劇成功開拓內地巿場的視后林夏薇（薇薇），近年事業發展勢頭強勁，在早前《2026微博文化交流之夜》中更獲頒發年度人氣女演員，演技獲充分肯定，而由她擔正主演的重頭劇《玫瑰戰爭》亦將於今晚首播，人氣鼎盛。除了幕前演出外，薇薇亦積極拓展不同領域，早前更獲委任為「廈門2026年度美好生活推薦官」及福建省香港商會文化藝術顧問，發展多元的她，昨晚一身高貴造型出席在廈門舉辦的2026中國金雞百花電影節的「香港之夜」，成為全場焦點。

林夏薇（薇薇）近年事業發展勢頭強勁。（IG@rosinalam）

林夏薇性感現身「香港之夜」

薇薇昨晚（11月8日）以一襲性感閃片白色長裙現身「香港之夜」紅地氈，既高貴又優雅大方，頓時成為盛事焦點，令人目不轉睛，期間薇薇更在現場淡定接受當地傳媒採訪，她的皮膚白滑凍齡、保養得宜，狀態令人羨慕。

薇薇昨晚（11月8日）以一襲性感閃片白色長裙現身「香港之夜」紅地氈。（IG@rosinalam）

事後薇薇亦在Instagram發文談到難得出席中國電影界盛事的感受，她指當晚是難忘之夜，薇薇坦言勾起不少她對港產片的回憶，又讚嘆廈門是很特別的地方，「廈門呢個地方，真係好特別，每次都可以俾我驚喜，為我留下好多美好嘅回憶～今晚又有一個難忘嘅夜晚，第一次受邀請出席電影界盛事第三屆『香港之夜』，大會主題『歲月留聲．光影重逢』，勾起我唔少經典港產片嘅回味，唔知大家最愛嘅經典電影又係邊套？」

事後薇薇在Instagram發文談到難得出席中國電影界盛事的感受。（IG@rosinalam）