劉穎鏇IG晒射三分超準狂吸近千留言　網民洗版激讚：可以參加奧運

「903 AllStar籃球賽」前晚（7日）圓滿結束，賽事除了雲集多位人氣偶像外，最引人注目的莫過於兩大新生代「籃球女神」，劉穎鏇（Tiffany）和譚旻萱（Mandy）。兩人在球場上正面交鋒，劉穎鏇憑出色的球技及甜美靚樣完勝譚旻萱，更憑球賽吸納大批粉絲！

劉穎鏇出戰903籃球賽的片段，賽後在社交平台洗版。（胡凱欣 攝）

劉穎鏇被視為圈中的「籃球女神」。（胡凱欣 攝）

劉穎鏇憑出色球技狂圈粉。（胡凱欣 攝）

劉穎鏇三分球命中率極高

劉穎鏇昨日（8日）於IG分享了賽前的熱身片段，可見她練射三分球時幾乎球球入，命中率極高。回顧日前的球賽，劉穎鏇一落場便展示出純熟的球技和走位意識，不論是切入鏟籃，還是外圍三分球均統統命中，而且瞬間俘虜球迷，每次搶到波全場都為她歡呼。賽後接受訪問時，劉穎鏇指出雖然是友誼賽，但見到雙方球員都非常盡力：「同埋睇得到雙方都會好認真咁樣去打，尤其係去到最尾嗰兩節。所以其實係好好，就係我哋本身輸咗成10分，跟住一球一球咁樣喺剩返兩分鐘可以追到咁多分，其實已經係好好我覺得。」更不介意被古天樂叫「一碌竹」。

劉穎鏇昨日（18日）於IG分享了賽前的熱身片段。（IG/@itstiffanylau）

劉穎鏇射三分超準！（IG/@itstiffanylau）

劉穎鏇射三分球時幾乎球球入，命中率極高。（IG/@itstiffanylau）

網民讚劉穎鏇可以參加奧運

有大批網民看到劉穎鏇分享的賽前熱身片段後，都忍不住大讚球技精湛，更指她有資格加入港隊：「堅勁！」、「呢啲先係真正嘅籃球女神」、「型爆🙌❤️🔥」、「籃球賽表現 好勁 好精彩🔥」、「OMG 呢個24號好勁呀，可以參加奧運啦」、「又靚又好身手又大方得體 世間小有」、「3分波好準啊」。

劉穎鏇當年參選港姐有翻版李珊珊稱號。（節目截圖）