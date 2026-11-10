陳冠希被捕獲晒口技冧暈女粉絲　生圖狀態震驚網民：以為是流浪漢

現年46歲的陳冠希（Edison）自成家立室後，逐漸將重心轉往自家品牌及家庭生活，由昔日的「性格浪子」徹底蛻變成「暖男爸爸」，一家三口美滿幸福。早前他宣布重返大銀幕，赴馬來西亞檳城拍攝由吳培吉執導、並與黃秋生再度攜手主演的2027年賀歲喜劇新片《神馬廟》（預計於2027年大年初一上映），雖然電影暫時未有得睇，但已令一眾影迷引頸以待。此外，近年經常四圍飛的陳冠希，不時在日本、加拿大等地被網民「野生捕獲」，而其外貌與身形狀態亦屢屢成為大眾焦點。近日，又有網民在英國倫敦一間越南河粉店偶遇陳冠希，並將合照分享到社交平台，男神最新狀態隨即引起網民兩極評價。

初出道時的陳冠希，是公認360度零死角男神。（節目截圖）

陳冠希自成家立室後，逐漸將重心轉往自家品牌及家庭生活。（IG@edisonchen）

陳冠希一家三口。（IG@edisonchen）

陳冠希早前赴馬來西亞檳城拍攝由吳培吉執導、與黃秋生再度攜手主演的賀歲喜劇新片《神馬廟》（小紅書影片截圖）

英國倫敦被偶遇 晒口技冧暈女粉絲

女博主以「倫敦偶遇陳冠希！法拉利老了依舊是法拉利」為題發文，難掩興奮之情，透露自己在吃Pho時與陳冠希迎面相遇，一眼便認出對方。女博主更大讚陳冠希「本人真的很好」，並笑指自己當下超級激動，向對方表示：「我超級激動啊啊啊啊說早知道畫個妝了」；而陳冠希隨即展現暖男本色，安慰道：「沒關係，不用化妝也很漂亮」，一句話瞬間融化粉絲的心，令博主不禁高呼：「我真的不行了」。

有女網民在英國野生捕獲陳冠希。（小紅書圖片）

打扮被嘲似「流浪漢」

不過，相中陳冠希的真實狀態卻成為焦點。從曝光的合照可見，陳冠希當日打扮十分隨意，身穿深色休閒長袖衛衣，留著極短的寸頭及蓄著鬍鬚，臉上完全零修飾純素顏出鏡。在原相機鏡頭下，陳冠希笑容燦爛，但面部肌膚顯得較為鬆弛，眼角魚尾紋與法令紋清晰可見，額頭上方亦有明顯曬斑與色素沉澱，歲月痕跡無所遁形。

陳冠希一身打扮被指似流浪漢。（小紅書圖片）

網民驚嘆陳冠希一身打扮變了「流浪漢」。（小紅書截圖）

網民反應兩極

這張零濾鏡合照曝光後，迅速在各大社交平台掀起熱烈討論，不少網民對其現狀表示一言難盡，甚至狠批：「怎麼像60多的」、「真可惜，陳冠希年輕的時候真的很帥，痞帥痞帥的」、「完全不健身就會這樣」、「他一點不懷念自己年輕時的顏值嗎？」更有網民直言：「如果不是看了標題，我還以為是個流浪漢」、「很像是跟流浪漢合影」、「像流浪漢，不是法拉利」、「還以為是流浪漢」。

面對排山倒海的負評，亦有網民力撐陳冠希崇尚自然：「自然老去，至少年輕時帥過」、「鬍子刮了做個髮型還是很帥的，現在確實有點邋遢」、「陳冠希顏值巔峰痞帥天花板，只是他不在乎皮囊罷了」、「冠希哥真瀟灑啊，一點偶像包袱都沒」。陳冠希也曾在受訪時強調拒絕任何整容或醫美手段，直言：「人老了就會變老，不老的反而可疑」。他坦言自2017年女兒Alaia出生後，自己的人生重心徹底改變，縮減了保養時間來換取陪伴家人的日子。

陳冠希的模樣近年亦不斷被指大崩壞。（小紅書圖片）

陳冠希。（微博@edc陳冠希）