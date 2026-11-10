路芙10年搵工發逾200份CV　僅兩份回覆：話想搵啲後生

前新城電台知名DJ、藝人路芙早前經朋友介紹接觸殯儀業，投身做殯儀中介（Agent），但入行後慘遭壓榨，被公司逼簽極度苛刻的「霸王死約」條款列明若離職或被解僱，「未來一年內不得從事任何殯儀相關行業」，路芙認為該條款極不合理，嚴重影響其生計，因而拒絕簽署。惟公司隨即表示，若不簽合約，應得的10,700多港元佣金將會被降級計算成「介紹費」，金額更直接大幅砍至 2,000 港元。路芙忍無可忍，以「苦主」身份上無綫（TVB）節目《東張西望》爆料，終成功追討過萬蚊佣金。路芙今日（11月9日）接受《香港01》訪問，除了分享追討完欠款後續外，並透露被電台解僱兩年低潮辛酸，並指十年間發了過200份履歷表，「得2份覆我。」

藝人路芙。（IG@ruthlofu)

路芙10年間發過200份CV。（IG@ruthlofu)

路芙10年間發過200份CV

路芙憶述，由於殯儀中介屬於自僱人士，未有簽合約，她曾上勞工處求助，勞工處稱不屬勞資糾紛，但提醒她一定要堅持追討，「做完嘢一定要收錢。」路芙上完《東張西望》爆料後，兩小時後即收到過萬蚊支票。至於該殯儀公司提到會「全行封殺」路芙，路芙不以為然直指：「李生都冇可能全行封殺啦！」

路芙上《東張西望》。（節目截圖）

路芙透露，她有2、3位朋友亦是從事殯儀業，因不想因工作與朋友傷感情，故是透過搵工網接觸殯儀行業。路芙自2016年被新城電台裁走後陷入中年失業危機，她坦言：「呢10年send過200幾份CV，得2份覆我，佢哋話想搵啲後生嘅。」路芙除了打散工外，亦積極進修餐飲及數碼營銷，又會進行直播教書。近年除了殯儀業，還兼任餐飲創意營銷，又有殯儀業朋友出手相助，「佢哋話你過嚟一齊做，掛單喺朋友度做。」從事殯儀業是否有朋友避忌？路芙指：「講笑就有，真實就冇遇過。」