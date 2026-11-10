何麥女友用「先夫」fb帳戶發帖　遭何慈茵鬧爆：盜用Account犯法

著名的龍虎武師、一代洪拳宗師劉家良的入室弟子何麥（Mark Houghton）於2026年10月5日凌晨在香港離世，終年64歲。其家人於10月28日假紅磡世界殯儀館為何麥設靈守夜，翌日出殯。然而，這場喪禮卻引爆了親生女兒何慈茵（Charlene）與父親生前女友Christie的連串風波！《香港01》連日追訪，發現兩人原來早有「私怨」，雙方戰火更由線下蔓延至網上。Mark離世後，Christie一直使用Mark的Facebook帳戶發文，結果辣㷫何慈茵，雙方在留言區直接隔空開火，爆發激烈罵戰！

何慈茵不滿Christie不斷使用爸爸的 Facebook帳號。（資料圖片）

何慈茵鬧爆：「盜用Account犯法！」（資料圖片）

何慈茵被批喪禮欠禮貌

這場網上罵戰的導火線，源於上周二Christie在Mark的Facebook專頁分享了一段有關何麥出殯的YouTube影片，並語帶雙關地寫道：「愛徒有情有義，多個國家徒弟飛到香港……來到送尊敬師傅最後一程，我只好說一句，真正有情義的人，當你走時就知曉，誰是對你最好的人。」

有報道指何慈茵未有到場，Christie即在留言區澄清：「我想同大家講，大約四點半記者在門口影相，當時Mark個女還沒有到場，Mark女夜晚來到。」隨後有友人留言安慰，Christie亦急忙撇清：「有人以為是我叫記者寫的，我沒有做過。」

不過，另一位疑有份出席喪禮的友人「A」（化名）留言指責何慈茵：「何麥女兒尾段有進場，但欠缺禮貌，沒有對他應該打招呼的人打招呼，是為對他父親不敬，另外還有一位應該要到的（女士）居然都沒有到.. 真係令旁人費解！」此言一出，隨即引出何慈茵本尊現身，回覆該網民一句：「願主祝福你」。

二人相戀33年。（facebook@Mark Houghton）

劉家良賜名「嶺南黃飛鴻洪拳傳人-劉家洪拳」，想不到鬧出連串風波。（facebook@Mark Houghton）

轟女友濫用夫妻名義 何慈茵：盜用別人account是犯法的

見何慈茵現身，Christie隨即繼續用Mark的帳戶留言，以長輩口吻教訓對方：「他是你阿爺的家人，你是他世侄女，28號他有同青姐在殯儀館幫你爸爸做事，應該要尊重。」面對父親的帳戶被佔用，何慈茵隨即扯火反擊：「請你不要再用我爸爸Account發言！你所做的一切完全沒有尊重我。」

但Christie未有退讓，再用Mark的帳戶霸氣回覆：「不再多說了，你爸爸是我先夫，我是有權發言。」這句「先夫」徹底焫㷫何慈茵，她直斥對方無名無份：「你們只是男女朋友關係，沒有正式結婚，不要再濫用夫妻名義。盜用別人account是犯法的」！

Christie在Mark的 Facebook帳號出Post。（facebook@Mark Houghton）

Christie在Mark的 Facebook帳號出Post。（facebook@Mark Houghton）

何慈茵與Christie曾相處融洽。（facebook@Mark Houghton）

切換真身反擊：一起生活33年有人證！

被指沒有註冊結婚的Christie，隨即切換回自己的個人Facebook帳號（Christie Hung）火力全開反擊：「你真的無理取鬧，亦冇禮貌不懂尊重人。我同Mark一起生活33年。你沒有資格說我不是他的太太，我和Mark擺酒慶祝結婚有人證。」Christie其後亦補充：「應該先人為大，唔好再搞咁多事好嗎！」

其實對於被指「無名無份」，Christie早前接受《香港 01》訪問時已大方承認二人當年只擺酒無註冊，更爆出何麥隱瞞多年的「重婚」內幕。她透露男友早在21歲於英國結婚生子，其後來港發展未離婚便再度結婚。Christie得知真相後，不忍心破壞別人家庭及逼迫對方妻子，故甘願相戀33年都不要名份。她亦反駁何慈茵暗指她貪圖遺產的說法，強調自己曾做龍蝦進口生意，買車買船皆是自資，反而爆料指何慈茵一生只給過父親兩個月家用（共兩萬元），其後已停止。

網民撥火批「二奶全操控」 揭中西儀式爆衝突

這場FB罵戰引來大批網民「食花生」。有人留言力撐何慈茵，狠批Christie：「二奶全操控！如果你係大婆，點做？何慈茵是愛女，由老豆點死，殯葬全被掠奪！甚至門徒，武館都被人架空！喺精武門，就一如李小龍踢場！我唔係病夫」、「二奶，好事多為！功夫佬又係衰喺酒色，財氣，支持何慈茵」，更有人提議：「呢壇嘢要報東張」。

另外，亦有知情網民留言揭露喪禮不和的真正內幕：「其實各人都有自己的信仰，大家應該互相尊重，但係…今次事件有啲特別，因為為咗選擇送別儀式（中西）而令到亞嘜個女不滿意，所以遷怒於眾人…」似乎為這場羅生門風波提供了另一視角的解答。

網民反應兩極。（facebook@Mark Houghton）