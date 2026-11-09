路芙被新城炒後見盡人情冷暖　最感激「肥屍」梁焯滿免費送雪櫃

前新城電台知名DJ、藝人路芙早前經朋友介紹接觸殯儀業，投身做殯儀中介（Agent），但入行後慘遭壓榨，被公司逼簽極度苛刻的「霸王死約」條款列明若離職或被解僱，「未來一年內不得從事任何殯儀相關行業」，路芙認為該條款極不合理，嚴重影響其生計，因而拒絕簽署。惟公司隨即表示，若不簽合約，應得的10,700多港元佣金將會被降級計算成「介紹費」，金額更直接大幅砍至 2,000 港元。路芙忍無可忍，以「苦主」身份上無綫（TVB）節目《東張西望》爆料，終成功追討過萬蚊佣金。路芙今日（11月9日）接受《香港01》訪問，她提到最感謝低潮時期梁佩瑚弟弟梁焯滿雪中送炭，免費送雪櫃，令她十分感動。

路芙。（IG@ruthlofu)

路芙感謝梁佩瑚弟弟梁焯滿雪中送炭。（IG@ruthlofu)

路芙憶10年前被新城裁員：未做完嘢就走

談到10年前被新城裁走，她憶述被裁前一個月已收到風，「12月《新城勁爆頒獎禮》之前已經收到風，傳有大動作，話台長朱明銳退休，會裁6、70% DJ，每日都勁擔心，因為佢係老細，我哋呢啲細跟住佢做嘢。之後頒獎禮慶功宴台長話退休，一個禮拜後、1月嘅時候就通知我哋完約，未做完嘢就走，但有拎少少公積金走。啱啱走嗰時好彷徨，但漢陽搵我，話冼國林喺廣東荔枝台，請咗我做音樂總監，搵香港兩地歌手做直播，但做咗大半年冇做。」

路芙扮學生妹。（小紅書）

路芙最感謝「肥屍」免費送雪櫃

路芙不諱言被裁走後「頭兩年衰到貼地，人衰行路打倒褪」，但90年代儲了不少錢，故從未向人借錢，「連屋企人都冇借。」路芙最多謝梁佩瑚弟弟、「肥屍」梁焯滿在她低潮時送雪櫃，她直言：「我雪櫃壞咗，同佢呻：『今次瀨晒嘢！』第二日佢同我講話，佢上次儲到Coupon，啱啱好換到雪櫃。我都幾肯定佢講大話，我話：『有冇咁啱呀？』佢話叫師傅同我聯絡，畀返幾百蚊搬運費Ok。點知上到嚟師傅話唔收錢，『梁生畀晒啦！』」

路芙憶低潮期間，監製鍾澍佳邀她拍《新聞女王》，王祖藍又找她直播，她說：「有朋友話：『你冇飯食過嚟啦！』」路芙見盡人情冷暖，但感激身邊朋友對她都非常好，令她大為感動，她說：「以前有思想反擊，而家接受晒所有嘢。」

肥屍（梁焯滿飾）（電影截圖）

路芙分享被炒辛酸。（IG@ruthlofu）