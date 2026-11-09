劉穎鏇高中籃球隊絕密照曝光　「真人版晴子」顏值球技兼備勁屈機

「903 AllStar籃球賽」剛於前晚（7日）圓滿結束。賽事除了雲集多位人氣偶像，全場最矚目的焦點，絕對落在現年29歲的無綫小花劉穎鏇（Tiffany）身上。她在球場上展現出超班實力，相關比賽片段更在各大社交平台瘋狂洗版，網民更激讚她無論球技，還是甜美靚樣都完勝譚旻萱（Mandy），被封「真籃球女生」，一夜間圈粉無數，人氣幾何級數急升。

劉穎鏇出戰903籃球賽的片段，賽後在社交平台洗版。（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇被視為圈中的「籃球女神」。（胡凱欣 攝）

劉穎鏇獲讚完勝譚旻萱（Mandy）。（胡凱欣 攝）

鏟籃外圍三分瓣瓣有

劉穎鏇當晚穿上24號球衣，一落場便展示出純熟的球技和走位意識，不論是切入鏟籃，還是外圍三分球均統統命中，以球技俘虜現場球迷，每次當她拿到波時，現場更傳來陣陣歡呼聲，瞬間成為全場焦點！賽後，片段在各大社交平台瘋狂洗版，網民紛紛留言激讚：「佢勁得嚟唔貪，會製造機會俾隊友射下波表演下，又靚又叻又識睇大局，下屆真係要有佢！」、「就算現場觀眾之前唔係咁認識佢，但最後都會比Tiff感染到跟住好自然地為佢歡呼」、「高、索、甜，又好波」、「佢真係好正㗎！唔嬌柔唔做作」、「齋睇跑步都覺得靚女」、「依啲先係真正籃球女神」。更有劇迷乘機向無綫隔空喊話：「TVB可以開套籃球劇未？」

劉穎鏇日前（18日）於IG分享了賽前的熱身片段。（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇射三分球時幾乎球球入，命中率極高。（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇早前以隊長身份率領由TVB藝人組成的籃球隊「明星籃球精英隊」到內地比賽，獨得25分，成為隊中的MVP，認真厲害。（IG@itstiffanylau）

5歲打波曾奪加州亞軍 早前代表TVB出賽獨取25分奪MVP

眾所週知，身高176cm、擁有「最強Body」之稱的劉穎鏇自幼在美國洛杉磯生活，是不折不扣的運動健將。她五歲便懂得打籃球，在美國就讀高中時已參加籃球校隊，更曾代表球隊出戰加州賽事並榮獲亞軍，受過長期正規的籃球訓練，累積了紮實的基本功。即使入行後工作忙碌，劉穎鏇亦從未放下對籃球的熱愛，她加入由TVB藝人組成的籃球隊「明星籃球精英隊」，月前更以隊長身份率領球隊，迎戰由前中國男籃國手孟鐸領軍的強勁對手，劉穎鏇表現出色，多次投入關鍵三分波，最後一人獨得25分，成為隊中的MVP，認真厲害。

近日，有網民成功「起底」，翻摷出劉穎鏇當年代表美國加州 Mark Keppel High School 出賽的珍貴照片。（Facebook圖片）

劉穎鏇身穿25號球衣。（Facebook圖片）

有姿勢有實際。（Facebook圖片）

高中時期，劉穎鏇身型已非常突出。（Facebook圖片）

高中校隊舊照出土 真人版「赤木晴子」

隨著人氣飆升，近日，有網民成功「起底」，翻摷出劉穎鏇當年代表美國加州 Mark Keppel High School 出賽的珍貴照片。照片中，當時年僅約15、16歲的劉穎鏇披上「KEPPEL 25號」球衣，紮起活力十足的青春長馬尾，且身形高挑，十足真人版的「赤木晴子」。

實力的表現。（Facebook圖片）

笑容依舊甜美。（Facebook圖片）

比賽強度非常高。（Facebook圖片）

劉穎鏇基本功紮實！（Facebook圖片）

從昔日的比賽照片可見，球場上，劉穎鏇十分拚搏，不論是與對手激烈拼搶、持球觀察、高難度跳投，還是頂著防守起手，其眼神、動作和跳躍力都展現出校隊主力風範，面對外籍球員時亦毫無懼色。而球場下，劉穎鏇與隊友關係融洽，她與隊友合照時手持紀念牌、展露燦爛甜美笑容，足見她早在少女時期已在亞洲球員中高人一等，且自小便兼具出眾球技與陽光美貌。今次在903球場上一戰封神，絕對是用實力說話。

總是笑咪咪。（Facebook圖片）

防守一樣掂。（Facebook圖片）

在一眾外籍球員下一樣不怯場。（Facebook圖片）