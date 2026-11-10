張繼聰被粉絲包圍場面混亂　罕發火怒轟推撞者：個女仔俾你撞開咗

近日，張繼聰出席公開活動時被大批粉絲包圍，現場情況一度出現混亂。根據網民放上網的現場片段顯示，在人群擁擠期間，有人疑因爭位而推撞到旁人。



向來脾氣溫和的張繼聰見狀罕有發火鬧人，親自出言維持秩序並保護受影響的女生。他面帶怒火指着該名推撞者直斥：「個女仔俾你撞開咗，你行去後邊啊，後邊排隊！」事後他亦不忘安撫並提醒在場粉絲注意安全，多次著大家：「小心，小心啲。」網民對其霸氣護花及主動維持秩序的舉動表示讚賞，形容他「好紳士」。

張繼聰臉上有火。（片段截圖）

張繼聰說：「個女仔俾你撞開咗。」（片段截圖）

張繼聰說：「個女仔俾你撞開咗。」（片段截圖）

張繼聰叫該粉絲企返後面排隊。（片段截圖）

張繼聰叫該粉絲企返後面排隊。（片段截圖）

張繼聰近年事業衝刺人氣高

入行超過20年的張繼聰，近年在影視與音樂領域均非常活躍。今年（2026年）4月，他在旺角麥花臣場館舉行了《張繼聰 WHAT'S NEXT LIVE 2026》個人演唱會，紀念出道廿載並回歸歌手身份與樂迷聚首。電影方面，他早前與陳家樂等人參與了新戲《衝鋒：火拼》的宣傳活動。

張繼聰與謝安琪日前以紅白運動風裝束甜蜜現身銅鑼灣活動。（葉志明 攝）

張繼聰近年事業衝刺人氣高。（許育民 攝）

兼任幕後開拓新領域

除了幕前演出，張繼聰於2026年亦迎來事業新動向，正式出任「天下一幕」（One Cool Stage）營運總監，主打舞台劇製作。家庭生活方面，他與太太謝安琪婚姻幸福美滿，早前他曾透露大兒子張瞻（James）中學畢業後赴澳洲升讀大學，令他大感不捨，更形容牽掛的感覺「似失戀」。

農夫x張繼聰《人夫集團》。（IG@sofasocool）