火星認何麥女友做契女　揭喪禮內幕指何慈茵欠規矩：連鞠個躬都冇

一代洪拳宗師劉家良入室弟子何麥（Mark Houghton/阿麥）於2026年10月5日凌晨離世，終年64歲。其離世不僅掀起「嶺南黃飛鴻洪拳傳人-劉家洪拳」的第六代接班人風波，其親生女兒何慈茵（Charlene）與父親生前女友Christie更在Facebook爆發激烈罵戰。何慈茵直斥Christie一直盜用亡父帳戶發言，更炮轟對方未有正式註冊，警告「不要再濫用夫妻名義」；而Christie則強硬反擊兩人同住33年，甚至擺過酒有人證，直斥何慈茵無理取鬧兼欠缺禮貌。

正當這場「爭做傳人兼大婆」的羅生門鬧得熱烘烘之際，已移居珠海的資深演員、龍虎武師及動作指導火星（本名蔣榮發）接受《香港01》獨家訪問，原來火星與Christie去年已正式上契，他開腔力撐契女，不僅揭開Mark生前密謀在佛山開武館的遺願，更親自還原喪禮當晚的實況，指何慈茵到靈堂見父最後一面，但「連鞠個躬都冇」！

已移居珠海的火星連續兩日現身靈堂，送別好友何麥。（資料圖片）

何麥女友Christie以未亡人身份為何麥設靈。（資料圖片）

何麥上月突然離世，火星指何慈茵到靈堂未有鞠躬。（資料圖片）

揭佛山武館遺願 突發憾事打亂陣腳

談到與Mark的交情，火星坦言兩人相識逾廿載，更共同策劃了龐大的武術及電影藍圖，可惜因Mark突然離世而打亂陣腳。火星接受訪問時透露：「我同Mark識咗好多年，邵氏拍戲已經識。近兩年見得好密，因為諗住一齊喺佛山開武館，我朋友出地方，只係欠裝修，Mark就做教頭教洪拳，我就搞電影訓練班，仲計劃開戲，因為Mark已經寫咗兩個劇本喺手，搵到錢就一齊分....但佢突然走咗，大家都唔想。」

火星原來係何麥女友Christie契老竇。（facebook@Mark Houghton）

火星與Christie十分投緣。（facebook@Mark Houghton）

何麥會帶Christie出席武師工會飯聚。（facebook@Mark Houghton）

與Christie正式上契 曾催促兩人註冊

火星除了與Mark是好兄弟，原來更與Mark的女友Christie有著深厚的淵源。2025年中旬，Christie正式與火星上契，當時更下跪斟茶，Mark亦在場見證。火星憶述上契經過：「我同Mark每次傾嘢，Christie都在場，咁大家幾好傾，Christie話『咁不如上契啦，你做我契老竇』，當時仲有斟茶，我就封利是。」

對於何慈茵狠批Christie「無名無份」，火星慨嘆自己早已勸過兩人：「佢哋一直冇註冊，我仲叫佢哋快啲拉埋（天窗），但大家又忙，拖拖吓就咁。」

Christie去年向火星跪地斟茶。（facebook@christie hung）

Christie去年向火星跪地斟茶。（facebook@christie hung）

正式上契，何麥亦在場。（facebook@christie hung）

何麥與Christie相戀33年，火星直認有催婚。（facebook@christie hung）

力撐B Boy接棒 做教頭圓遺願

對於Christie早前發聲明點名B Boy為亞洲區第六代領導傳人，而何慈茵亦在FB宣佈自己接任，引發傳人爭議。火星透露契女Christie自Mark離世後經常向他哭訴，但他自言並非「劉家洪拳」的人，對誰接任沒有太多意見，不過他亦認可B Boy的資格：「我冇意見㗎，聽講B Boy都跟咗Mark學武廿幾年，話好勤力同尊重長輩，所以哎吔阿女（Christie）就搵咗佢做第六代，嚟緊都仲會搞武館，應該就由佢接任做教頭。」

何慈茵出Post表示自己是「嶺南黃飛鴻洪拳傳人-劉家洪拳」，盼傳承武術。（facebook@Charlene Houghton）

何麥女友Christie與一眾何麥徒弟合照。（facebook@christie hung）

指摘何慈茵喪禮如去喜慶：連鞠個躬都冇！

提到何慈茵在喪禮的表現，火星語重深長，好戥故友難過，亦替契女Christie感不值：「佢（Christie）係阿麥老婆，點唔啱都係你哎吔阿媽，但阿麥係你老竇嘛！我依家住珠海，嗰兩日（設靈及出殯）都返咗嚟香港送阿麥最後一程。我嗰日四點幾到，佢（何慈茵）晚上7點左右（先到）。」

本身是基督徒的何慈茵，被火星指責未有在父親靈前鞠躬，並親眼目擊她在靈堂的態度較輕浮，直指未有盡孝道：「佢（何慈茵）話咩做騷俾人睇？咁規矩係咁，做女都應該披麻戴孝啦，嚟同人say hi，去到連鞠個躬都冇！我諗留咗20分鐘左右，同啲人（師兄弟）傾偈打招呼，氹氹咁轉，好似去喜慶咁，仲笑住口！」

問到過去兩年與Mark頻繁見面籌備武館時，有否見過兩父女聚天倫？火星毫不留情地踢爆：「呢兩年我同Mark都行得好密，但一次都未見過佢個女出現。」

火星指何慈茵完全唔俾面「哎吔阿媽」Christie。（facebook@Charlene Houghton）