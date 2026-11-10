【今日當年】成龍99年交代「小龍女」風波　記招認出軌拋世紀金句

時光飛逝，當年今日的娛樂圈，你還記得多少？全新專欄【今日當年】每天為你解鎖記憶密碼，回顧歷史上的今天發生過的娛樂大事件。無論是轟動全城的八卦頭條，還是改寫星途的關鍵時刻，我們都將與你一起穿梭時空，見證娛樂圈的時代變遷。



將日曆翻到1999年11月10日，香港娛樂圈爆發震撼全亞洲的重大新聞。國際武打巨星成龍在面對亞洲小姐冠軍吳綺莉懷有其骨肉的傳言鬧得沸沸揚揚之際，於當天正式召開記者招待會，正面回應這宗轟動一時的婚外情風波。成龍在會上公開承認與吳綺莉的關係並表達悔意，期間說出的一句「我做錯咗全世界好多男人都做錯嘅嘢」（常被引用為「犯了全天下男人都會犯的錯」），隨即成為香港娛樂史上被廣泛討論的世紀金句。

1999年11月10日成龍交代「小龍女」風波。（網上圖片）

吳綺莉爆懷孕消息全城譁然

1999年下半年，香港各大娛樂媒體紛紛報導吳綺莉懷有身孕的消息，並指向孩子的父親為已婚的成龍。隨著外界討論與猜測持續發酵，成龍在多方壓力下於11月10日親自出席記者會，面對現場數十家媒體的鏡頭與提問，交代他與吳綺莉之間的感情糾葛。

吳綺莉與「小龍女」吳卓林。（微博＠吳綺莉）

記者會上，成龍並未否定與吳綺莉的過往交情，坦承自己在婚姻存續期間處理感情時出現重大失誤。事件在當時不僅佔據全港各大報章娛樂頭條，亦引發社會公眾對家庭責任與藝人形象的強烈討論。

成龍召開記者會正面回應。（TVB截圖）

坦承失誤拋世紀金句 「做錯全世界好多男人都做錯嘅嘢」

在面對現場記者追問時，成龍在鏡頭前坦率表達了自己的態度與心情。他於會上說出震撼全港娛樂圈的發言：「我做錯咗全世界好多男人都做錯嘅嘢。」 這句回應隨即被全港及海外華文媒體爭相轉載，成為此宗婚外情新聞中最具標誌性的語錄。

成龍表示，自己身為公眾人物，明白事件對社會大眾以及支持他的影迷造成了極大困擾與不良示範，為此向社會各界致以歉意。

公開向妻子林鳳嬌道歉 懇求家人原諒與公眾空間

除了回應社會輿論外，成龍在記者會上亦特別提及妻子林鳳嬌與兒子房祖名。他坦承自己的錯誤行為對家人造成了沉重打擊與傷害，並透露已向妻子林鳳嬌誠懇交代及道歉，感謝妻子在風波期間給予的包容與體諒。

成龍在記者會尾聲表達希望能盡力補救家庭關係，並呼籲媒體與公眾給予其家人空間，讓事情回歸平靜處理。該場記者會結束後9天（1999年11月19日），吳綺莉順利產下女兒吳卓林；而1999年11月10日這場記者會的畫面與金句，亦成為香港娛樂新聞史上記錄深刻的一頁。雖然成龍在記者會上承認出軌犯錯，但當時表示「若小孩是他的，他會負責」，惟其後數十年間並未正式認領或公開相認，令事件演變成長期家庭矛盾。

成龍為林鳳嬌慶祝66歲生日的相片。（網上圖片）

曾不信任林鳳嬌 對婚姻始終懷有強烈戒心

成龍多年後在自傳《成龍：還沒長大就老了》中坦承，自己早年因目睹身邊武師朋友被女人騙光積蓄的慘痛經歷，對婚姻始終懷有強烈戒心，婚後多年一直暗中防備林鳳嬌，甚至將大部分財產轉移到個人名下。在1999年婚外情東窗事發前夕，成龍原以為這場滅頂之災將直接導致婚姻破裂與財產分割，甚至做好了「只要她罵我，我就提離婚」的極端心理準備。豈料遠在美國的林鳳嬌在電話中並未興師問罪，反而平靜地安慰他：「你不需要解釋，你先去解決你的事情，不要傷害到人家，也不要讓人傷害到我們。如果你需要我站出來，我和兒子隨時支持你。」這番通情達理的回應令成龍深感無地自容與愧疚，亦直接促使他在記者會後徹底卸下防備，將全部身家財政大權傾囊交由林鳳嬌全權掌管，