《東張西望》22.8點繼續稱霸　《三代同糖》連跌幾月後終升破18點

無綫公布上周（2日至8日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高22.8點（147萬觀眾），比上周最高收視21.7點（140萬觀眾），上升了0.9點。

《東張西望》繼續稱霸。（節目截圖）

由張智霖、吳卓羲、高海寧、張曦雯等主演名門鬥爭劇《璀璨之城》上周播映大結局，最高收視22.7點（146萬觀眾）成績令人滿意，比上周最高收視23點（148萬觀眾），下跌了0.3點；處境劇《愛．回家之三代同糖》最高收視18.1點（116萬觀眾），比上周最高收視17.6點（113萬觀眾），上升了0.5點；陳豪、龔嘉欣主持飲食資訊節目《美食強人》最高收視17.9點（115萬觀眾），比上周最高收視18.5點（119萬觀眾），下跌了0.6點；外購劇《逐玉》，翡翠台電視直播收視最高14.4點（92萬觀眾），比上周最高收視15.3點（99萬觀眾），下跌了0.9點。

《璀璨之城》大結局下跌了0.3點。(節目截圖)

周六晚《Grand住去首爾》最高收視18.3點（118萬觀眾），比上周最高收視19.4點（125萬觀眾），下跌了0.9點；《香港連場好戲》最高收視15.1點（97萬觀眾），比上周最高收視15.5點（100萬觀眾），下跌了0.4點；電影《L風暴》最高收視14點（90萬觀眾），比上周同期節目電影《失戀急讓》最高收視14.2點（92萬觀眾），下跌了0.2點。

《Grand住去首爾》最高收視18.3點。

周日晚江美儀、朱敏瀚、吳業坤、曾展望及張振朗主持《試真D唷》最高收視18.4點（118萬觀眾），比上周最高收視18.5點（119萬觀眾），下跌了0.1點；林盛斌（阿Bob）主持《女神配對計劃2》最高收視16.7點（108萬觀眾），比上周最高收視17點（109萬觀眾），下跌了0.3點；《一周星星》最高收視14.3點（92萬觀眾），比上周最高收視14.2點（91萬觀眾），上升了0.1點。