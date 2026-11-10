陶大宇廣州商演排場堪比天王　保安手拉手人肉護駕一舉動見人品

現年63歲的陶大宇入行逾40年，曾是無綫一線小生，主演過不少經典劇集，當中90年代主演的《壹號皇庭》、《刑事偵緝檔案》等劇集均收視爆燈，為他奠定「師奶殺手」地位。自與無綫完約後，陶大宇便轉戰內地北上發展，雖然近年減產拍劇，但憑翻唱劉德華一首《倒轉地球》人氣幾級跳，其獨特唱腔和「水撥式」台風，成功將網民洗腦，也為他帶來大量工作機會，商演邀約不斷。日前，陶大宇現身廣州商場出席活動，再次展現其「師奶殺手」的號召力，現場擠得水泄不通，場面極之壯觀。

陶大宇近日現身廣州出席活動，擔任一日店長。（小紅書@廣州8號倉 截圖）

市民夾道歡迎。（小紅書@廣州8號倉 截圖）

現場變了迷你演唱會。（小紅書@廣州8號倉 截圖）

現身廣州商場 三層樓塞爆變迷你個唱

從網民分享的現場相片及片段可見，陶大宇當日以全黑裝束現身廣州一個商場，擔任「一日店長」兼舉行粉絲見面會，吸引大批市民支持，商場中庭至二、三樓的欄杆旁全部站滿圍觀群眾，紛紛舉起手機爭相捕捉「師奶殺手」的風采。陶大宇除了與觀眾抽獎玩遊戲外，更在台上賣力獻唱三首歌曲《甘心替代你》、《愛你一萬年》和《倒轉地球》，舉手投足間自信十足，台風依舊，瞬間炒熱全場氣氛，台下歡呼聲與掌聲此起彼落，儼如迷你演唱會。

陶大宇更在台上賣力獻唱了三首歌曲：《甘心替代你》、《愛你一萬你》和《倒轉地球》。（小紅書截圖）

陶大宇號召力強勁，商場中庭至二、三樓的欄杆旁全部站滿圍觀群眾。（小紅書截圖）

現場氣氛高漲。（小紅書截圖）

主辦方築人肉防線護駕 一貼心小舉動獲讚品格天花板

除了台下觀眾反應熱烈，陶大宇到場時的排場亦相當誇張，可以說堪比天王。主辦方為確保安全，安排了十數名身穿反光衣的保安及工作人員手拉手築成「人肉防護牆」，全程護駕陶大宇入場及離場。雖然現場陣仗浩大，但陶大宇絲毫沒有擺架子，步出座駕時沿途向熱情市民揮手打招呼；在被保安圍圈護送期間，他更主動伸手輕拍身旁保安人員的肩膀以示感謝，態度謙遜有禮。不少網民看過片段後，留言狂讚：「一代人的港劇男神」、「他滿親切的拍了拍保安」；從這一個不經意的小動作足見陶大宇人品修養，難怪多年來都那麼受歡迎。

陶大宇到場時排場誇張。（小紅書截圖）

全方位保護。（小紅書截圖）

保安全程手拉手人肉護駕。（小紅書截圖）

陶大宇主動伸手輕拍身旁保安人員的肩膀。（小紅書截圖）