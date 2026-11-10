何麥女友拒刪喪禮爭議Post爆「某人」短訊逼供　盼與翁靜晶破冰

何麥（Mark）離世後引發連串風波，除「嶺南黃飛鴻洪拳傳人-劉家洪拳」的第六代傳人存在分歧，火星更爆翁靜晶與契女Christie兩代「師母」關係決裂。Christie昨日（9日）接受《香港01》電話訪問時，親自還原FB發文真相。她解釋早前轉發與何麥離世相關的新聞，全因Mark馬來西亞的家屬傳給她：「當時真係so hurt冇睇任何新聞，後來佢send whatsapp俾我先睇咗，咁我Post咗喺我、Mark同劉家良嘅Facebook專頁。」她強調自己只加插了少許文字，讚揚外國徒弟專誠飛來送別有情有義：「當你有事時就睇到邊個真係好，係咁啫。」

其後有姓李的網民彈出留言，批評Mark女兒（何慈茵）冇禮貌，又指「有一個女士都冇出現，好費解」。這個留言隨即辣㷫「某人」，Christie透露：「某人，我費事講邊個，佢寫文字俾我，我都覺得好突然，嗰個人係咪你識，係咪你叫佢咁樣寫，同埋佢要求我del佢寫嘅嘢，同埋個post都要我del。」但Christie企硬拒絕，並解釋留言是別人寫的不關她事，自覺沒有做錯。

Mark係劉家良入室弟子，何慈茵小時候被成龍抱實合照。（facebook@Mark Houghton）

何麥係劉家良入室弟子。（facebook@Mark Houghton）

劉家洪拳第六代傳人鬧雙胞。（facebook@Mark Houghton）

劉家洪拳第六代傳人鬧雙胞。（facebook@Mark Houghton）

一代洪拳宗師劉家良入室弟子何麥（Mark Houghton）早前離世，引發「嶺南黃飛鴻洪拳傳人-劉家洪拳」接任人爭議風波。（facebook@Charlene Houghton）

遭質問「係咪你鍾意嘅男人」

更令Christie震驚的是，「某人」竟質疑該留言者是她的「新歡」！Christie憶述時語帶無奈：「冇冇冇，絕對冇……問我嗰個人係咪我鍾意嘅人，仲話呢個人應該仲會同你有下文，我O晒嘴，點會係你把口咁樣同我講！」她澄清根本不認識該留言者，沒有對方電話亦不是FB朋友。

面對這突如其來的指控，Christie大感心淡：「同埋我呢個Moment係最傷心時間，竟然你哋唔係問我發生咩事，而係一沉百踩，呢個moment大家一家人的話，係應該大家去support。」她坦言火星是個重情重義的好人，所以將這份委屈全數向契老竇傾訴，對方亦完全知情。

Christie在Mark的 Facebook帳號出Post。（facebook@Mark Houghton）

Christie在Mark的 Facebook帳號出Post，引起Christie和何慈茵鬧翻。（facebook@Mark Houghton）

Christie拒絕刪Post。（facebook@Mark Houghton）

劉家洪拳第六代傳人鬧雙胞。（facebook@Mark Houghton）

遭單方面宣告「到此為止」 仍盼與翁靜晶破冰

雖然Christie堅拒開名「某人」是誰，但當記者提到火星曾提及翁靜晶亦是師母時，Christie坦言雙方關係已生變：「我都好尊重佢，又唔係話反面斷聯絡，但後來有講大家『到此為止』，咁我唔明呢句說話，但我有寫俾佢話『隨便你啦』。」她強調有向對方解釋希望不要誤會，自覺已做足本份。

被問到會否願意與翁靜晶坐低傾談下一代傳人問題？Christie表示絕對可以，認為不值得為小事生誤會：「坦白咁講，我到依家都係好鍾意師母嘅，所以我都hurt嘅……但現在呢個moment我亦都祝佢幸福，佢亦係師傅以前太太，當然師傅走咗大家都唔想。」

至於爭議不斷的第六代傳人誰屬，Christie直言：「下一代傳人唔到我講，我唔係個真係可以出嚟講邊個各樣，我只覺得under我老公旗下都係第六代傳人。」她指出，目前最迫切是填補Mark以往每年親自到英國、瑞典和法國教拳的空缺，需要有人代表Mark繼續分享及傳承武術。

Christie雖然與何麥未結婚，但相戀33年，不少徒弟都叫她師母。（facebook@Mark Houghton）

翁靜晶係劉家良遺孀，何麥對佢十分尊重。（facebook@Mark Houghton）

翁靜晶係劉家良遺孀，何麥及女兒何慈茵對佢十分尊重。（facebook@Mark Houghton）