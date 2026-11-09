玫瑰戰爭｜陳豪馬國明揭娛圈黑幕　大談親身經歷：充滿壞人同好人

TVB重頭台慶劇《玫瑰戰爭》今晚（9/11）於電視城舉行首播活動，主演陳豪與馬國明盛裝現身造勢。今次劇集故事主打娛樂圈的明爭暗鬥，揭露五光十色背後的殘酷真相。兩位男主角接受《香港01》訪問時，大方分享了對劇中娛樂圈權力鬥爭的深刻感受。

陳豪與馬國明出席TVB重頭台慶劇《玫瑰戰爭》首播活動。（盧振輝攝）

揭娛圈黑幕 大談親身經歷

談到劇中女星為上位而角力的情節，陳豪更搞笑地揚言男演員絕不能示弱：「戲入面啲女仔係咁喺度鬥，其實我哋作為男人，點都唔可以衰畀佢哋睇！」

當被問到兩位在現實的演藝生涯中，有沒有親身經歷過劇中那種可怕的暗黑鬥爭時，兩位視帝都坦言自己相當幸運。陳豪感恩地指自己的星途相對順遂：「其實又咁講，娛樂圈邊度冇呀，娛樂圈都係一個比較複雜啲嘅地方，其實我都係咁講，呢個世界充滿住壞人同好人，睇你自己身處咩地方。同埋我哋今次部戲，就係將大家對娛樂圈嘅幻想變成一個故事！」 而出身於無綫電視藝員訓練班的馬國明，更笑言自己像在溫室中長大，對公司充滿歸屬感：「黑暗嘢一定有，但我就冇遇過，TVB 係冇嘅，只係講出面啫。」

陳豪承認娛樂圈比較複雜多黑暗面。（盧振輝攝）

馬國明否認太太有喜

除了劇集話題，馬國明近日亦成為新聞焦點，事關太太湯洛雯（靚湯）屢傳有喜。活動上，馬國明親自開腔為傳聞解畫，否認即將做爸爸：「冇呀，冇呀！如果真係有喜，我哋兩公婆一定會親自出嚟同大家講嘅。」 至於會否趁機向身旁已是三個小朋友爸爸的陳豪請教「生仔秘方」，兩人都笑言一切順其自然，場面十分歡樂。