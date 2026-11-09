玫瑰戰爭｜視帝馬國明演過氣小生入戲全靠真實低潮：試過冇嘢做

TVB台慶劇《玫瑰戰爭》今晚(9/11)於電視城舉行盛大的劇集首播活動，劇中兩大男主角陳豪及馬國明雙雙盛裝出席，場面熱鬧。兩位視帝在接受《香港01》訪問時心情大靚，大談今次在劇中的角色設定以及拍攝時的有趣點滴。

TVB台慶劇《玫瑰戰爭》今晚於電視城舉行盛大的劇集首播活動。（盧振輝攝）

馬國明演過氣小生 憑真實低潮經歷入戲

談到今次的角色，馬國明笑言自己在劇中的感情線並不算豐富。他透露自己的角色設定具有一定挑戰性，並表示：「我個角色係一個過咗氣嘅、曾經當紅嘅小生，至於點樣演繹呢個角色，真係唔需要點準備，因為好了解嗰個狀況，因為試過有一排冇嘢做就知點做。」 相反，陳豪在劇中則牽涉較多複雜的關係，他解釋道：「因為套戲主要圍繞兩個女仔，所以我喺戲入面都有好多唔同嘅關係線要處理。」

入行以來最多對手戲 陳豪笑言兄弟情不需要演

兩位好拍檔難得同台交鋒，馬國明興奮地表示，今次是兩人自入行拍劇以來，合作過最多對手戲的一套作品。被問到劇中兩人會否有激烈的敵對或打鬥場面時，陳豪即派定心丸，強調兩人的兄弟情默契十足。陳豪笑著回應：「我哋感情非常好，無鬧交㗎！我哋啲感情呢，就係唔使演嘅，大家一埋位就出晒嚟，一睇劇本就著晒火！」

馬國明大爆曾經沒有工開的辛酸史。（盧振輝攝）

北上開工輪流「萬歲」 慰勞劇組

此外，提到拍攝花絮，陳豪透露今次劇集有不少場景都需要返回內地取景拍攝。一向對咖啡要求極高的陳豪坦言今次北上並未帶備私伙咖啡機，但他依然十分識做，經常請客慰勞劇組。陳豪表示：「今次無帶咖啡機呀，不過都有照飲！」 馬國明亦在旁附和補充，指大家在劇組中經常互相請客：「我哋好多萬歲㗎，大家輪流萬歲請食嘢！」