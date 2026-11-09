東張西望｜8旬伯伯接電話被騙17萬　疑泳友是騙子：最多話我笨X

TVB節目《東張西望》今日（9日）報道了深水灣沙灘救生亭近日出現告示，提醒泳友「小心浮台騙子，有人被騙十七萬」。張貼告示的人是80歲勝哥，他遭假冒女婿的騙徒騙去17萬元，更懷疑認識三年的泳友阿區涉事，可惜未有實質證據指證他。

深水灣沙灘救生亭近日出現告示，提醒泳友「小心浮台騙子，有人被騙十七萬」。(節目截圖)

80歲的勝哥被騙17萬。(節目截圖)

誤信假女婿求救來電 兩度提款急交17萬贖金

今年8月，勝哥在旺角用膳時接到一個陌生電話，對方自稱是他的女婿，更聲稱因糾紛被扣押，急需10萬元贖金。勝哥聽到後整個人已經非常焦急，他稱記不起女婿電話而且不想女兒知道，所以未向家人查證，便急急提款到觀塘康利道休憩花園交予戴帽及口罩的女子，二人未有交談，勝哥把款項放下便讓對方自行點算。其後再按來電要求支付七萬元，勝哥沒有多想，便如數繳交：「咁我嗰7萬，我冇講嘢，直情收鬼咗線，冇理佢嗰把聲係女婿定另外一個人。一嚿雲咁，成個人醉晒。」

勝哥誤信假女婿求救來電。(節目截圖)

勝哥稱記不起女婿電話而且不想女兒知道，所以未向家人查證。(節目截圖)

畢生積蓄化為烏有 泳友行為反常惹勝哥質疑

勝哥直至把銀行單據傳給女婿，才發現受騙。他靠每月約四千多元長者生活津貼度日（俗稱高齡津貼的生果金現時每月約千多元），損失足夠旅行十年的十七萬元，倍感肉痛：「最多話我笨X！」曾錦燊在旁聽完都不禁一笑。勝哥不甘受騙，向管理員等人傾訴後，開始懷疑當日全程陪同的泳友阿區。勝哥指與阿區相識三年，二人常結伴游泳、用膳及北上。當日從麵館開始，阿區一直在側，不但沒有提醒他防騙，更教他以看醫生為由提款，到交款地點後又突然離開，阿區當時稱妻子找他。勝哥為追尋真相，約阿區到沙灘對質，等候逾一小時後，斥他未有出言提醒，反教以看醫生為由提款，交款後便離開。阿區稱因怕打鬥、不想影響放人，並要趕見危殆老同學最後一面。勝哥質疑他當日只說老婆找他，前後說法不一。

勝哥畢生積蓄化為烏有。(節目截圖)

勝哥話：最多話我笨X，曾錦燊在旁聽完都不禁一笑。(節目截圖)

沙灘對質口同鼻拗 泳友發絕子絕孫毒誓自證清白

阿區澄清，當日看到來電顯示，誤以為是真女婿致電，只想幫忙盡快解決問題。面對勝哥質疑他從中得益，他當場發毒誓，稱若曾拿取分毫，必絕子絕孫、三世不得好死，並強調每月收入足夠應付開支，根本無須行騙。

阿區面對勝哥質疑他從中得益，他當場發毒誓。(節目截圖)

阿區強調每月收入足夠應付開支，根本無須行騙。(節目截圖)

獲孝順女送十萬安慰 勝哥貼告示警惕泳友防騙

勝哥靠每月約4000元津貼生活，損失積蓄令他十分心痛。幸女兒送上10萬元支持。他遂張貼告示警惕泳友，提醒大家接獲親友求救電話時，務必先向本人或家人核實。