何慈茵終極反擊唔認「哎吔阿媽」　擬訴諸法律爆師母出手刪帖

一代洪拳宗師劉家良入室弟子何麥（Mark Houghton）離世後，衍生出連串爭奪「第六代傳人」及喪禮羅生門風波。繼資深龍虎武師火星接受訪問力撐契女Christie，兼指摘何慈茵（Charlene）在喪禮滿場飛「連鞠個躬都冇」後，何慈茵終於打破沉默，今日（10日）以短訊回覆《香港01》作終極反擊！她不僅怒轟Christie滿口大話兼抹黑，更爆出事件已驚動「師太」翁靜晶親自出手平亂，怒Block Christie的帳戶！

何慈茵唔認「哎吔阿媽」Christie。（資料圖片）

盜用亡父FB辣㷫師太 爆翁靜晶出手刪帖Block帳號

對於Christie連日來使用Mark的Facebook帳戶發文，何慈茵直言對方用來公布死訊及喪禮資料是「OK」，但絕不能容忍對方越界：「佢到現時仲用我爸爸Account周圍留言，亂說話，發佈不實訊息，就唔得啦。」

何慈茵更爆出Christie自封「師母」惹來極大反彈，甚至驚動了劉家良遺孀翁靜晶出手：「佢未經大家同意用爸爸Account喺劉家良個Facebook page以『師母』身份公布有關嶺南黃飛鴻洪拳傳人接班人嘅消息，更加唔啱，我同嗰兩位師兄弟都有見面討論過，冇人認同佢，所以師太翁靜晶已經delete咗劉家良page上嘅post，亦都block咗佢哋兩位嘅facebook Account，等佢唔可以再亂講嘢。」

何慈茵透露「師太」翁靜晶出手刪由Christie在劉家良師傅fb出的聲明。（facebook@Mark Houghton）

轟Christie滿口大話抹黑：一直呷醋爸爸錫我

面對Christie連日來的指控，何慈茵直斥對方扭曲事實：「Christie扭曲事實，滿口大話同歪理。佢喺網上嘅回應好多都不是真實，刻意抹黑我同爸爸嘅關係，好多內容都是錯誤的。」她直指Christie的行為已令身邊人及師兄弟極度反感，更點出對方針對她的真正原因：「佢一直呷醋我爸爸愛錫個女多過佢自己。」

何慈茵透露，身邊親友都清楚她孝順父親，目前已獲師兄弟全力支持，更不排除會訴諸法律：「爸爸嘅朋友同師兄弟都建議我唔好再縱容佢，從法律途徑處理呢件事。」不過她表明今後不會再作回應：「所以唔再回應Christie講嘅嘢了。佢最終肯承認佢哋冇結婚。」

指自己與父感情要好。（facebook@Mark Houghton）

指自己與父感情要好。（facebook@Mark Houghton）

大方回應火星批評 澄清Christie非「哎吔阿媽」

至於火星受訪時指摘她去靈堂不鞠躬冇規矩，更指她不給面子「哎吔阿媽」（Christie）。何慈茵對這位前輩則大方得多，以文字冷靜回應：「火星可能唔了解來龍去脈，我唔會怪佢。」

不過，對於火星口中的「哎吔阿媽」，何慈茵就極度抗拒，寸爆澄清雙方關係，並直指對方同樣沒有尊重自己：「澄清Christie唔係哎吔阿媽，Christie亦都冇俾面阿Mark個女啊😅」兩人的恩怨似乎已難以化解。

何慈茵唔認「哎吔阿媽」Christie。（facebook@Mark Houghton）

何慈茵唔認「哎吔阿媽」Christie。（facebook@Mark Houghton）