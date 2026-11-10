玫瑰戰爭｜姚子羚大爆娛樂圈明爭暗鬥屢遭抹黑加害：問佢都唔會認

無綫台慶劇《玫瑰戰爭》昨晚（9/11）舉行首播活動，劇中演員姚子羚狀態大勇盛裝出席。這部重頭劇雲集楊茜堯、陳豪、林夏薇及馬國明等超強陣容，以娛樂圈的潛規則與黑暗面為題材。她在活動期間接受《香港01》訪問時，由劇集情節談到現實，罕有地分享自己在娛樂圈屢遭抹黑加害及辛酸史，更自爆曾經歷過委屈落淚的時刻。

姚子羚今晚出席劇集首播活動。（盧振輝攝）

曾遭導演開咪喪鬧 滿腹委屈強忍淚水

《玫瑰戰爭》改編自吳沚默的小說《維多利亞的派對》，劇情大爆娛樂圈名利場的陰暗面，情節勾心鬥角，被問到入行多年有沒有遇過娛樂圈真實的黑暗面，姚子羚笑言其實不算黑幕，反而是一些辛酸史。她憶述曾經在拍攝時遭到導演破口大罵：「你唔係想問我娛樂圈嘅黑暗面呀嘛？都有嘅，但又唔係黑暗面，可能係啲辛酸史囉。我記得有場戲同阿馬明（馬國明）一齊拍，當時導演要求我坐前啲... 點知導演好惡咁撳住個個咪大叫『坐前啲！』，我坐前咗一下，佢再好惡大叫『再坐前啲！』」 姚子羚坦言當時感到十分難受：「其實好委屈囉！覺得我都無做錯任何事... 嗰刻我含住泡眼淚，但都要做埋場戲佢。」

屢遭抹黑無意深究

當被問到在娛樂圈有無經歷過明爭暗鬥、被抹黑或加害時，姚子羚坦言這些事經常發生。「你話抹黑，咁一定有啦，點會無呀？成日都經常發生呢啲抹黑事件呀。」面對種種流言蜚語，她選擇不去深究是誰在背後搞小動作，亦不想知道原因：「我又無去理喎... 我無去考究咩人做，或者點解會發生，我覺得都係嗰句，你自己行得正企得正。即係做好你自己應該要做嘅嘢，我就覺得已經足夠啦。」

姚子羚屢遭抹黑無意深究。（盧振輝攝）

拒絕當面對質 視為寶貴一課：「要識提防」

雖然自己不去理會，但有時難免會有說話傳入她耳中。姚子羚堅信眼見為實：「有時都會有人傳返去我耳仔話，『喂，佢咁咁咁喎』，但我會諗無親眼見到嘅嘢我唔會相信囉，我覺得都係一個爾虞我詐嘅嘢。」 至於會否衝動地找對方當面對質，她連聲說不：「無無無... 咁如果真係佢做嘅你去問佢佢都唔會承認㗎啦，咁同埋我覺得都唔需要去做呢樣嘢啦。」 雖然無法時刻防備小人，但她將這些經歷當作上了寶貴的一課：「我覺得呢樣嘢你亦都未必防備到，不過我覺得都係一個好嘅一課去話俾自己聽，有邊啲時候要再提防啲咁樣，我覺得只能夠係咁囉。」