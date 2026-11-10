玫瑰戰爭｜林夏薇親揭入行辛酸從跑龍套遭白眼　楊茜堯：必定存在

TVB重頭台慶劇《玫瑰戰爭》於昨晚（9/11）迎來首播，電視城特別舉行盛大的首播造勢活動。兩大女主角楊茜堯與林夏薇盛裝出席，為劇集揭開序幕。今次劇集將焦點放在五光十色的娛樂圈，大膽揭露華麗舞台背後的殘酷真相與明爭暗鬥，讓觀眾一窺星光背後的權力遊戲。

林夏薇與楊茜堯今晚出席劇集首播活動。（盧振輝攝）

化身「復仇界表表者」 楊茜堯預告為人復仇

兩位主演接受《香港01》訪問時，大談劇中錯綜複雜的死對頭關係。受訪時笑言兩人在劇中是「復仇界嘅表表姐」，並指雙方在劇中不斷展開追擊與閃避：「佢一路追住我復仇，我就一路喺度避！」 為了演好連場激烈的對手戲，她們坦言消耗極大精力，直指：「好多戲真係好勁呀，要心力交瘁咁樣去鬧。」

楊茜堯化身「復仇界表表者」。（盧振輝攝）

拆解複雜閨密情 勾心鬥角層次昇華

被問到這次角色與以往的復仇劇有何不同，林夏薇解釋：「上次就比較真係正面啲硬碰硬去復仇啦，咁今次因為係講緊娛樂圈啦，大家又要注意姊妹情啦，咁內裏又會有好多互相猜疑呀、有啲秘密呀、同埋互相有拆台呀，就比較豐富嘅層次都幾複雜。」 林夏薇續指出楊茜堯這次復仇動機的重大轉變：「上次你係為自己復仇，今次佢係為人哋復仇。」

拆解複雜閨密情。（盧振輝攝）

親解娛樂圈黑暗面 視后坦言無懼欺凌

劇集主打娛樂圈的殘酷現實，兩位女星被問到在現實中是否也經歷過行內的黑暗面與辛酸。她們一致認為這些挑戰屬於新人必經的階段。林夏薇表示：「因為係新人嘅關係，好多嘢都唔識，之前都講過喺跑龍套嘅時候，實會遇到被人忽視，會有好多唔同嘅嘢，呢啲都係成長必經階段，所以令到我哋咁成熟。」她們坦言自己幸運地並未遇過嚴重的職場霸凌。楊茜堯表示：「對我嚟講，我冇經歷過啲好黑暗呀或者係一啲被欺凌嘅嘢我就冇嘅，所以我自己覺得其實成個成長過程反而好開心。咁當然大家諗到嘅就必定存在。」

親解娛樂圈黑暗面。（盧振輝攝）

無懼收視壓力 冀團隊心血獲觀眾認同

作為台慶重頭劇，外界自然關注兩位主角是否有收視壓力。楊茜堯表示絕不會讓數字影響自己：「我其實從來唔會將收視嘅壓力擺喺自己身上嘅，因為我覺得呢個係觀眾去發表嘅一件事，我哋只會盡力做好自己。」 她們強調一部優秀的劇集有賴幕前幕後的共同努力，最重要的是作品能引起觀眾共鳴：「出到嚟觀眾又有一個鍾意嘅劇集同鍾意嘅角色，我覺得已經好滿足。」