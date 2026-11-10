玫瑰戰爭｜揭娛圈黑暗面　陳自瑤自認比較蠢：人哋搞緊我都未必知

TVB重頭台慶劇《玫瑰戰爭》於昨晚（9/11）正式迎來首播。陳自瑤在接受《香港01》訪問時透露，她今次飾演一名昔日影后，相對於劇中其他充滿算計的女角，算是一個沒有太多機心的人物。她在劇中更是男士心目中遙不可及的「白月光」，並會與兩位男主角展開錯綜複雜的感情線。陳自瑤笑言：「其實我個角色喺入面算係冇咁有機心，仲係男士心目中嘅白月光，好似女神咁！同埋兩個男主角都會同我有啲感情線㗎！」

陳自瑤今晚出席劇集首播活動。（盧振輝攝）

親解「迷姦」與「露肉」疑雲

劇集既然主打娛樂圈的黑暗面，自然少不了極具張力的破格情節。當被問及劇中會否有被下迷藥或大尺度的戲份時，陳自瑤坦言角色會面臨情緒崩潰的極大挑戰。她表示拍攝時已盡力投入那種迷糊不清的狀態。至於會否有性感的露背鏡頭，她亦大方賣關子表示劇中絕對會有展露肌膚的畫面：「啲性感露肉畫面都會有啲嘅。」

陳自瑤親解「迷姦」與「露肉」疑雲。（盧振輝攝）

驚爆娛圈潛規則真相

《玫瑰戰爭》將娛樂圈的潛規則搬上螢幕，不禁令人聯想到現實中的演藝圈是否同樣殘酷。被問到入行多年如何面對圈中的明爭暗鬥時，陳自瑤謙虛地表示自己非常幸運，並未經歷過太多黑暗事件。她自嘲可能因為自己不夠聰明和敏銳，所以往往察覺不到別人的私下算計。陳自瑤直言：「其實我都好好彩，入行咁耐都冇遇過啲咩好黑暗嘅事，可能我真係比較蠢啦，又唔夠醒目，所以人哋搞緊我都未必知㗎！」

自封「不煙不酒」乖乖女

能夠在複雜的娛樂圈中獨善其身，陳自瑤透露全靠一套避世的生存法則。她表示自己每次完成工作後就會立刻回家，將自己隱藏起來，甚少參與圈中的社交應酬。加上她本身完全沒有吸煙和飲酒的習慣，自然大幅減少了接觸複雜環境的機會。陳自瑤輕鬆地回應：「我通常做完嘢就會即刻返屋企，收埋自己，加上我又係啲不煙不酒嘅人，所以就自然少咗接觸嗰啲複雜嘅環境同是非囉。」