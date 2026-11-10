陳百祥指TVB籌款節目請唔到大卡士　爆今次碌人情卡請人獻唱

陳百祥自離開TVB後言論愈來愈直率，繼形容電視業為夕陽事業後，日前（7日）與老婆黃杏秀出席《保良局周年慈善晚會》時，他接受傳媒訪問時談到保良局與TVB的合作時，亦同樣直率，即使TVB高層樂易玲在場亦未有避忌。

陳百祥自離開TVB後言論愈來愈直率。（TVB截圖）

狂寸TVB請唔到大牌 碌人情卡代邀歌手救亡

74歲的陳百祥透露，上次保良局籌款已捐逾百萬元，今次則是出力為主，「豪碌人情卡」邀得菊梓喬及其他歌手獻唱。他指電視台現時難請大牌歌手，兼靠電視節目籌款更是難上加難，並稱據他所知，保良局下年可能都不再與TVB合作舉辦大型籌款節目，轉為自己辦籌款晚會：「聽講保良舊年開始已經唔用TVB，我諗下年都係咁。」他更表示因為電視台請不到藝人，所以才需要他出面邀請藝人，不少網民直指陳百祥離巢後話鋒銳利。

保良局咪直接搵我幫手囉

今次活動由陳百祥碌人情卡代邀歌手救亡。（葉志明攝）

翻查資料後發現，2025年《星光熠熠耀保良》仍由保良局與TVB合辦及直播，但2026年則改由以《SHINE ON! 保良慈善演唱會2026》名義於紅館舉行，未見TVB參與製作，雖然事實與陳百祥的部分說法吻合，但未能據此而確認日後雙方的合作安排。