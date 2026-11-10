港版《悠長假期》未播先惹火　海報驚現三劃「月」網民斥過份

早前ViuTV獲得日本富士電視台正式授權翻拍經典劇集《悠長假期》，由呂爵安、李佳芯、江𤒹生及林愷鈴主演的港版《悠長假期》早前亦已完成拍攝，令日劇迷與不少鏡粉引頸以待。首條預告片於昨日（9日）釋出，宣傳海報上的劇名設計已率先引起熱議，有眼利網民發現，期字右邊月部內的兩劃竟變成三劃，掀起錯字風波。

由呂爵安、李佳芯、江𤒹生及林愷鈴主演的港版《悠長假期》早前亦已完成拍攝。（ig@viutv)

海報驚現「期」字變三橫。（ig@viutv)

網民狠批電視台犯低級錯誤 斥字體設計犧牲文字準確性

有網民在Threads上載截圖，質疑電視台宣傳重頭劇竟連中文劇名出錯，處事不夠認真。亦有網民批評作為電視台連這樣都可以出現低級錯誤，令人難以接受，更有網民直言字體過於修長纖幼，難以辨認，認為設計即使追求突破，也不應犧牲文字準確性與可讀性。

中文劇名出錯。（ig@viutv)

網民狠批電視台犯低級錯誤。（ig@viutv)

幽默網民神解讀當加假 質疑AI生成欠校對成網上熱話

不過，亦有網民發揮他們的幽默感，笑言一般週末放兩日假，所以月部有兩橫。悠長假期多放星期一，自然要加一橫。有人則打趣指，既然假期夠長，字體也要加長，甚至有網民調侃：「拉闊音樂會就將字體拉闊就攪掂了。」更有部分網民猜測海報上的字可能利用AI生成，並因沒有校對而出錯，雖然劇集未播，但已經令港版《悠長假期》成為網上熱話。

劇集未播，已經成為網上熱話。(threads截圖)