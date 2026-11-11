文詠珊機場近鏡生圖狀態好到爆　遇粉絲不當行為即變樣：咁唔應該

現年37歲、有「𡃁模始祖」之稱的文詠珊（Janice Man），多年來一直是不少男士心目中的女神。近年她事業家庭雙豐收，於2019年嫁給億萬富三代吳啟楠（Carl），但婚後未有放棄事業做少奶奶，反而憑電影《消失的她》躍升「億萬票房女星」。去年9月，文詠珊更無預警宣布成為媽媽，從佗B到生產保密功夫做到滴水不漏，震撼全網。產後的文詠珊極速修身並火速復工，而且愈來愈後生，無論顏值或身材都完全不像已為人母。近日，文詠珊現身深圳機場，大班粉絲前來接機，原本大家有講有笑，但當聽到三個字時，文詠珊竟即場變臉？

文詠珊於2019年下嫁億萬富三代吳啟楠（Carl）（IG@janice_man）

去年9月底，Janice Man突然在無預警下宣布已生B，她貼住一對BB腳仔，發文：「And just like that, our family grew by two little feet （轉眼間，我們的家庭多了一雙小腳板）。」（IG@janice_man）

文詠珊沒有因為結了婚而放棄事業，反而越戰越勇，演技獲得不少肯定。（IG@janice_man）

文詠珊之前驚艷米蘭時裝周。（小紅書@文詠珊JaniceMan）

粉絲自爆睇盜版 JM瞪大眼無奈苦笑超真實

從網民分享的現場短片可見，文詠珊當日從上海飛抵深圳，她步出機場時，身旁已被一眾熱情粉絲包圍住。文詠珊表現大方，全程掛著甜美笑容，並沿途與粉絲輕鬆閒聊，但期間卻發生一段小插曲，有粉絲興奮向她提及看過其作品，但卻「過分老實」地自爆是「睇翻版」。

文詠珊日前從上海飛抵深圳時，獲大批粉絲前來接機。（小紅書截圖）

當她聽到粉絲說「睇老翻」時，她即收起微笑，溫柔跟對方說：「咁唔應該了。」（小紅書截圖）

文詠珊聽罷即收起笑容，雖然未有發火，但語氣相當認真又溫柔地「訓示」對方：「咁唔應該了。你要支持正版！」聽到粉絲說「Say sorry」後，文詠珊即回復笑容，隨後該粉絲續言：「同埋《寒戰》嗰啲我都有睇，都有Follow你。」文詠珊聞言驚訝得瞪大雙眼反問對方：「都係翻版啊？」後者見狀只能以傻笑掩飾尷尬，激到文詠珊相當無奈，當堂扁嘴，最後更語重心長地呼籲對方：「要支持下正版，咁樣好慘喔！」該粉絲即聽話答應：「我會！」

文詠珊聽到粉絲「睇老翻」勁大反應，呼籲大家要支持正版！（小紅書截圖）

文詠珊聽到粉絲Say「Sorry」，即回復笑容。（小紅書截圖）

網民錯重點狂讚美貌

短片曝光後，除了文詠珊與粉絲的對話引起熱議外，不少網民更紛紛「錯重點」，將焦點落在文詠珊當日極為抗打的狀態上。當日文詠珊身穿一襲米白色翻領長款大衣，內搭純白色修身上衣及深色短褲，大騷纖細修長美腿，簡約俐落得來不失時尚感。而且在粉絲的零濾鏡近距離鏡頭下，文詠珊的皮膚依然白滑緊緻、五官深邃精緻，面部輪廓線條立體分明，顏值依舊爆燈。

文詠珊被粉絲激到扁嘴。（小紅書截圖）

雖然文詠珊顯得有點無奈，但對粉絲依然非常友善。（小紅書截圖）

網民看後紛紛留言狂讚其神級凍齡狀態：「好看，內容完全不在意啊哈哈」、「好可愛的樣子」、「這種臉型五官真的不顯老」、「真係靚，唔係講笑」、「好靓啊啊啊啊 又好温柔」、「Janice Man 真係女神級別」，大讚她生完BB後依然散發少女感，同時又增添了一份成熟知性的女人味。