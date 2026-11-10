白雲現身馬場第5次拉頭馬　自爆命格超旺夫：每任男朋友都賺到錢

前TVB性感女星白雲（Snowy）自2021年與建築師前夫江俊霖離婚後，近年積極經營社交平台及潛水事業，上月初她高調宣布迎來第二春，大方認愛年僅22歲的德國籍機師男友Fabian，二人相差16年的異國姊弟戀打得火熱，更不時在社交平台高調放閃！日前白雲獲邀現身沙田馬場出席年度盛事「莎莎婦女銀袋日2026」，以一襲粉紅色絲質低胸吊帶裙上陣，更開心宣布自己第5度拉頭馬，霸氣自爆命格「超旺夫」！

白雲形象性感。（IG@snowybai）

白雲形象性感。（IG@snowybai）

白雲大方認愛22歲外籍機師。（IG@snowybai）

二人外遊放閃。（IG@snowybai）

姊弟戀。（IG@snowybai）

出雙入對。（IG@snowybai）

出雙入對。（IG@snowybai）

白雲性感現身馬場第5次拉頭馬 自爆命格超旺

白雲當日盛裝出席馬場盛事，身穿粉紅色絲質吊帶長裙的她，大騷傲人豐滿上圍及S形曲線，頭上戴著粉色羽毛禮帽，頸戴雙層珍珠鏈，手拎白色迷你Chanel手袋，散發優雅名媛氣息。除了造型搶鏡之外，白雲今次到訪馬場更收穫豐富，再度拉頭馬，她難掩興奮地寫道：「第5次拉頭馬😍 八字師傅說過我的命格很旺周圍人的財運😎真的，每任男朋友我都幫他們賺到錢😌#ladiespurseday #莎莎婦女銀袋日2026 🐴💘」相中見她與好友留影，又走到草地跑道及大屏幕前興奮張開雙臂打卡，更隨馬主及親友一同影大合照，春風滿面！

白雲性感現身馬場。（IG@snowybai）

白雲性感現身馬場。（IG@snowybai）

春風滿面！（IG@snowybai）

春風滿面！（IG@snowybai）

白雲同梁茵。（IG@snowybai）

大曬合照。（IG@snowybai）

第5次拉頭馬。（IG@snowybai）

白雲高調認戀22歲德國小鮮肉 周遊列國頻頻放閃極甜蜜

白雲與建築師前夫江俊霖曾有過一段五年婚姻，有指因男方家人不滿她經常分享性感照，加上我行我素的性格，成為離婚的導火線。離婚後，白雲懶理外界目光，繼續堅持做自己，她曾發文澄清：「我是一個非常特立獨行和自我意識很強的人，我從來不跟任何會嫌我性感有問題的男人交往，甚至做朋友。」上月初白雲高調公開與22歲德國籍機師男友的新戀情，兩人感情發展一日千里，經常周遊列國，大方親吻擁抱，甜度爆燈！

相當震撼。（IG@snowybai）

堅持做自己。（IG@snowybai）

懶理外界目光。（IG@snowybai）

大曬傲人身材。（IG@snowybai）