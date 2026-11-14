尹子維徐冬冬專訪｜大爆當年分合虐心內幕　兩度求婚終抱得美人歸

現年51歲的尹子維與擁有傲人身材的「第一美胸」內地女星徐冬冬，多年來感情兜兜轉轉，今年初兩人終於修成正果宣布婚訊。日前夫妻二人接受《香港01》獨家專訪，訪問期間全程相視而笑，甜蜜指數爆燈。二人不僅首度敞開心扉大爆當年分手再復合的虐心內幕，尹子維大談自己原本性格孤僻封閉，全靠徐冬冬的燦爛熱情徹底將他融化，更親解由演員跨界轉型進軍抖音、小紅書及直播帶貨的心路歷程，並首度披露重大人生規劃——正籌備攜手搬回香港定居！

尹子維與徐冬冬日前接受《香港01》專訪，剛新婚的二人全程大曬恩愛。（葉志明 攝）

尹子維大方攬實徐冬冬纖腰合照，昔日冷酷浪子在愛妻身邊瞬間化身溫柔丈夫。（葉志明 攝）

經歷分手再復合 內向男打破沉默發文挽回

回顧二人當年的分合經過，徐冬冬坦言分手主因並非感情生變，而是源於欠缺溝通：「當時我們分手是源於很少溝通，我對婚姻、對未來規劃這些方面都很想了解，但他不太善於表達，所以我們倆之間產生了一些誤解。」

尹子維坦言自己性格內向孤僻，過去在感情中習慣壓抑情緒，全靠徐冬冬的熱情將他融化。（葉志明 攝）

徐冬冬直言二人曾對婚姻、對未來規劃有誤解。（葉志明 攝）

向來給人冷酷少言印象的尹子維，直認自己性格極其內向，甚至從不把社交平台當成宣洩情感的地方：「最大的一個改變其實是我。我以前性格比較內向，不會經常把自己的感受表達出來。我幾年前一直不是特別玩社交網絡，通常只用來發工作信息，我自己會看，但不會用來表達看法和感受。」

但正是這段分開的經歷，逼使尹子維走出舒適圈：「我就發覺，現在的人有時你就算私底下怎麼跟她溝通，如果你不用社交媒體去跟她證實、去講你自己的感受，就等於沒有這麼真實似的。所以我們分手的時候，我就開始做社交媒體這些事，開始寫微博，用微博去跟她說，記錄我自己的感受。」

二人昔日曾因溝通不足分手，尹子維破天荒化身「微博博主」發文記錄情感，成功挽回芳心。（網上截圖）

看著尹子維為自己徹底改變，徐冬冬亦滿心感動：「一個人能夠自己去變化是一件很難的事情，不需要我跟他說什麼，他就通過一段時間去靜靜地想通了。他改變了很多，也為我做了很多。他持續在記錄，我覺得這才是真實的他，他以前那個樣子其實是在克制自己。」

看著尹子維為愛徹底改變，徐冬冬心痛丈夫過去一直在壓抑克制自己，讚賞他如今展現出真實模樣。（葉志明 攝）

求婚兩次極具心思 規劃未來選定回港定居

談到求婚過程，徐冬冬透露尹子維其實足足「求了兩次婚」，除了早前曝光的火鍋藏鑽戒外，還有一次極具心思的浪漫之舉：「最感動的是他在海邊放了很多氣球，上面都寫了我的名字，然後放了一個蛋糕和燭光晚餐，很多人拿著寫了我名字的氣球。」

由於尹子維的家人分別在香港、洛杉磯和北京，而徐冬冬的家人則身處哈爾濱及佛山，兩人婚後落戶何處一度成為最大的磨合點。徐冬冬透露，兩人如今已達成共識，正籌備多回香港生活：「現在我們會多回來香港定居，因為他的家人還有好多在香港，所以我們會在這邊定居一下，但也會回杭州，我們倆其實選了一個中間的地方。」

至於會否舉辦盛大婚禮，徐冬冬直言崇尚簡單：「沒有期望盛大婚禮，最好就朋友一起吃個飯，穿得稍微隆重一點，大家聚一聚就很開心了。」

談到未來的婚禮安排，徐冬冬直言不追求盛大排場，最希望與親朋好友盛裝同桌簡單吃頓飯。（小紅書影片截圖）

二人對鏡頭互訴心底話，眼神交會間滿是歷經風雨後的深厚默契。（葉志明 攝）

尹子維與徐冬冬新婚甜蜜滿瀉。（葉志明 攝）

新婚感情如「陳年紅酒」越醇越濃 尹子維：比以前更恩愛

步入婚姻殿堂後，被問到心態上有何轉變，尹子維笑言生活本質差別不大，但兩人的心卻貼得更近：「我不覺得結了婚跟沒結婚有那麼大的分別，但現在會怎麼說呢？更恩愛了、更相愛了，也更加理解對方。沒有變淡，我們會珍惜這麼長時間經歷的不同階段和事情。感情隨時間一定會有變化，但我們的變化不是變淡，我覺得這就像紅酒一樣，就像一瓶好酒。」

新婚後的尹子維以「一瓶好紅酒」比喻兩人的愛情，歷經歲月沉澱後越發醇厚、更加相愛。（小紅書影片截圖）

做直播被指「自降身價」？ 霸氣反擊：現在是全明星時代

近年二人頻繁合體拍攝抖音、小紅書等短視頻，更投身直播帶貨，面對外界偶有「藝人轉型做自媒體是自降身價」的冷嘲熱諷，徐冬冬直言成功從不僥倖：「其實成功的路上競爭的人並不多，百分之九十的人都堅持不下來。大部分人在遇到阻礙時就選擇放棄或者交給別人做，自己做、做自己人生的導演，才能夠把這件事情做好。」

尹子維更是極力駁斥「降格」之說，大讚新媒體打破了階級藩籬：「我覺得這樣想不是很正確，時代和媒體是會轉變的。現在你不可以用之前的觀念去看媒體這件事，或者你做演員，始終都要跟著時代去成長。自媒體變成了我們工作的一部分，很正常，我又不覺得網紅和藝人需要這樣去分別，因為現在根本分不清，也沒有這個界線。」

他更強調新媒體給了所有人平等的機會：「現在也有很多網紅去拍戲，難道說他們沒有資格拍戲？沒有這個定義的。以前如果你想入娛樂圈拍戲，一定要簽一間公司或者有某些關係，你才可以有所謂的身份；現在你可以自己爭取你的身份，所以我覺得其實這個時代是一個很『全明星時代』。」

面對跨界帶貨質疑，徐冬冬霸氣回應成功路上貴在堅持，唯有親力親為才能做自己人生的導演。（葉志明 攝）