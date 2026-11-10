慳妹楊思琦花22萬供女讀國際學校　14歲楊卓穎罕亮相節目極有主見

前港姐冠軍楊思琦的14歲大女楊卓穎（Krystal）向來低調，近日終於隨媽媽以母女檔亮相TVB Plus節目《星二代煮飯仔》。激罕上電視的Krystal現時留有一把長髮，身高只差媽媽半個頭，皮膚黝黑予人一種「男仔頭」的英氣，今次更親自落廚煮大餐孝敬媽媽。不過當被主持問及媽媽的「慳妹」稱號時，極有主見的Krystal卻以一句「no comment」霸氣回應！

楊思琦孖14歲女兒楊卓穎一齊上《星二代煮飯仔》節目。（TVB擷圖）

母女檔一齊上節目。（TVB擷圖）

楊思琦孖14歲女兒楊卓穎一齊上《星二代煮飯仔》節目。（微博@楊思琦szeki）

Krystal買餸極有主見 避談阿媽「慳妹」花名

節目昨晚（9日）播出，Krystal為了向媽媽證明廚藝，首度與主持蔡景行（行仔）到荃灣街市買餸。面對鏡頭，年僅14歲的Krystal表現得極度獨立兼有主見，完全不受行仔左右，清楚知道自己需要買三色椒、薯仔及雞扒等食材。Krystal的強勢令行仔笑言自己變成多餘，整個行程唯一的作用，只是幫中文不太好的Krystal翻譯孜然粉樽上的中文字。

期間行仔單刀直入，問及Krystal是否聽過媽媽楊思琦有「慳妹」的稱號，Krystal略帶尷尬思考片刻後，僅以一句「no comment」回應。不置可否的態度相當成熟，似乎對媽媽的這個稱號早有所聞，只是不想在鏡頭前多談。

Krystal同主持行仔一齊去街市買餸。（TVB擷圖）

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行仔問Krystal知唔知媽咪思琦有個暱稱叫「慳妹」。（TVB擷圖）

行仔問Krystal知唔知媽咪思琦有個暱稱叫「慳妹」。（TVB擷圖）

Krystal醒目避談。（TVB擷圖）

一句「no comment」輕輕帶過。（TVB擷圖）

「慳家育兒經」大公開：自己整抵啲！

雖然囡囡對「慳妹」稱號避而不談，但楊思琦卻毫不介意，更親自揭開女兒下廚的真相。Krystal在節目中為媽媽炮製芝士薯蓉，思琦笑言女兒自小喜歡食薯條薯蓉，她便發揮慳家本色教導女兒：「喺街度買不如自己返屋企整，抵啲啦！」最後由婆婆親自傳授廚藝，令這道菜變成Krystal的拿手主菜。思琦一句「自己整抵啲」，完美將慳家哲學融入育兒之中。

而在炮製芝士薯蓉時，Krystal一度忘記放牛奶，但她處變不驚冷靜補救。思琦見狀大表讚賞：「真係要加分，佢唔會跌咗唔識起身，識起身好緊要。」兩母女互動溫馨又搞笑，Krystal更幽默調侃媽媽是「地獄廚神」，思琦即反擊：「煮餸同整燶地板係兩回事，又唔係個地板食！」當Krystal煎雞肉串燒被熱油嚇親時，思琦亦即刻舉起鑊蓋護女，盡顯母愛。

思琦一句「自己整抵啲」，完美將慳家哲學融入育兒之中。（TVB擷圖）

一句「自己整抵啲」，完美將慳家哲學融入育兒之中。（TVB擷圖）

囡囡煮嘢食叻過媽咪。（TVB擷圖）

Krystal話做廚師都係佢top ten志願，而第一位係想做建築師。（TVB擷圖）

豪花逾22萬交學費 培育囡囡周身刀

Krystal的一雙單眼皮與高挺鼻樑，被網民指與生父、前國家跳水運動員吳帥極為相似，未有遺傳媽媽的甜美大眼。雖然楊思琦出名慳家，但對女兒的教育卻絕不手軟。據悉，性格活潑好動的Krystal曾轉過三間幼稚園，最終思琦為她轉到教學模式較靈活的英基國際學校。根據英基學校協會（ESF）公布的最新學費，中學部（Year 7至Year 11）學費約港幣17.3萬至18.1萬元不等，連同不可退還建校費等雜費每年超過22萬至23萬港元。

為配合女兒的好動個性，思琦早年更每月花費過萬元安排她學習小提琴、唱歌、功夫及Hip Hop等六項課外活動。近日Krystal更在歌唱學院大匯演中大展歌喉，盡顯思琦多年來獨力「撐起成頭家」悉心栽培的成果。

楊卓穎8月底參加香港Red Academy歌唱學院年度大匯演《The Red Show 2026》。（網上圖片）

Krystal自小就學功夫。（ig@szekikk）

Krystal有一位同母異父弟弟Kody。（ig@szekikk）