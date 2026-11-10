68歲陳秀珠素顏風采依然冇老過　食餃子痛快暢飲獲讚豪爽勁討好

現年68歲的前TVB「御用阿媽」、80年代當家花旦陳秀珠（珠姐）從影超過40年，自2021年宣布離巢無綫後，近年除了接拍ViuTV劇集《法與情》及《麻甩媽咪》外，享受著半退休的寫意生活。日前陳秀珠在社交平台大方分享生活點滴，從近照可見珠姐依然保養得宜，完全不見歲月痕跡！

陳秀珠有TVB「御用阿媽」之稱。（IG@chan_sau_chu）

陳秀珠好有貴氣。（Threads＠陳秀珠）

陳秀珠豪爽勁討好

在陳秀珠分享的照片中，她手持酒瓶，更搞笑留言寫道：「清空枱面一盤盤餃子冇難度，那就先來一杯 Cheers」，邊吃餃子邊痛快暢飲展現出豁達生活態度。陳秀珠雖然甚少作幕前演出，但依然保養得宜，在不施脂粉的情況下，皮膚白滑飽滿，更透出健康光澤，凍齡力非常驚人。有不少網民看到照片後，除了大讚陳秀珠風采依然之外，更指她性格好爽非常討好：「珠姐豪爽」、「珠姐好嘢，真性情」、「看著年輕了許多」。

陳秀珠依然保養得宜，在不施脂粉的情況下，皮膚白滑飽滿，更透出健康光澤。（IG圖片）

1979年落選港姐躍升當家花旦 曾與大馬賭場少東相戀

現年68歲的陳秀珠在1979年參選香港小姐三甲不入，落選後重返航空公司工作，但其後獲得試鏡機會加入TVB，憑清麗氣質及精湛演技迅速獲得力捧，主演過《陸小鳳之鳳舞九天》、《笑傲江湖》等多部重頭劇，一躍成為80年代當家花旦之一。同屆港姐季軍鍾慧冰曾於節目中大爆陳秀珠的情史，她透露當年陳秀珠前往馬來西亞登台期間，在已故《歡樂今宵》（EYT）女星陳儀馨的介紹下，認識了雲頂賭場老闆兒子林致華，二人曾有一段情，但最後分手收場。

陳秀珠於1979年落選港姐躍升當家花旦。（IG@chan_sau_chu）

陳秀珠1999年未婚生子獨自撫養 兒子至今不知生父身份

直至1999年陳秀珠突傳在美國誕下兒子陳迪加，多年來她對兒子的生父身份始終守口如瓶，絕不對外透露半句，甚至連兒子本人至今亦不知道父親是誰。陳秀珠曾在接受訪問時罕有談及當年未婚生子的心路歷程：「有咗咪生囉，我決定咗啲嘢就會勇往直前做。（唔會覺得對小朋友成長唔好咩？）所以我要加倍保護佢、愛佢，佢讀到小學至過去美國。（一個人過去美國？）唔係呀，我有陪佢㗎，我每年都留喺嗰邊半年再返嚟做嘢，我有啲朋友喺嗰邊（照顧佢），出外靠朋友。」她坦言當時內心確實經過掙扎與顧慮，但認為既然做出了選擇，最重要是自己承擔責任。如今兒子已經成年獨立，陳秀珠亦可以隨心所欲地享受屬於自己的精彩下半場人生！