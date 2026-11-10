林盛斌送黃乙頤iPhone Duo作生日禮物　讚46歲老婆靚女：保養唔錯

現年47歲林盛斌（Bob）曾奪下TVB最佳男主持，再創事業高峰。林盛斌近年除了身兼主持、司儀、演員等工作，又開娛樂製作公司做老闆，與陳山聰、梁烈唯合份投資、製作及主演的馬來西亞賀歲電影《媽媽又要嫁》，並簽許紹雄女兒許惠菁（Charmaine）捧做司儀，被指坐擁億萬身家。Bob一家人亦從女人街一個逾200平方呎的單位，搬至廣華街600呎的單位，再搬到900呎的單位，再搬到加多利山，再升級住九龍塘豪宅。Bob事業成功，當然少不了背後的女人黃乙頤。近日黃乙頤生日，雖然沒有燭光晚餐，但Bob卻送了iPhone Duo予老婆作生日禮物，十分甜蜜！

林盛斌攜同太太黃乙頤、長女林霏兒（左一）、次女林熹兒（左三）、三女林機兒（左二）及幼子林道申一同在《史迪仔》首映上接受傳媒訪問。（莫匡堯 攝）

林盛斌送iPhone Duo勁錫老婆

Bob日前在Instagram出Post。他與黃乙頤在家中食煎炸小食簡單慶生。Bob發文激讚太太靚女：「尋日，佢生日，都係冇鮮花，冇燭光晚餐，不過宵夜有炸雞髀、炸大腸、煎釀三寶，咁都有一份生日禮物嘅，係啲咩，等佢自己講。其實，都係嗰啲 不過今次特別啲，因為出咗新嘅款式，可以『摺』。原圖直出，冇P圖，冇美白，冇濾鏡，46歲嚟講，佢都保養得唔錯㗎啦。」言談之間暗示另送一份大禮給太太。

Bob林盛斌在情人節和老婆拍照留念。（黃乙頤ig）

林盛斌（Bob）與太太黃乙頤（Pearl）育有四名子女。（IG/ @bob_lamshingbun）

黃乙頤隨即在Instagram分享，騷出一部iPhone Duo，她發文：「46歲的生日 其實只係諗住多謝大家嘅生日祝福，冇諗住講幾多歲點知一下子俾人快過自己出post！今日俾人哋話我大一歲啦，要再努力一啲，正是拼的年紀咁好啦，敢闖敢做決定做，生日顯化，所想即所得！」

Bob與太太食煎炸小食慶生。（IG圖片）