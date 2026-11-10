SING之天使李悅彤生日晒超辣性感照　抹胸開衩長裙狂騷美腿勁吸睛

前無綫藝人李悅彤（Liddy）當年參加無綫綜藝節目《耳分高下》擔任「Sing之天使」其中一角「檸檬」，憑著一頭清爽短髮及甜美面孔令人留下印象，並有「翻版阿Sa」稱號；隨後，她亦曾參演無綫青春劇《南華夢飛翔》飾演「細Mon」，及擔任電影《四非》女主角。不過，後來李悅彤被爆介入「鬼后」李心潔和導演老公彭順的婚姻，轟動全城兼被網民封「最強小三」；屋漏偏逢連夜雨，她隨後再被揭是「啟晴邨槍擊案」槍手李德仁之長女，一星期內上齊娛樂和港聞頭版，令她承受巨大壓力，最終選擇低調淡出娛樂圈。

Liddy曾參演無綫青春劇《南華夢飛翔》飾演「細芒」（視頻截圖）

Liddy在電影《四非》擔任女主角，戲中有大膽演出。（Youtube截圖）

Liddy曾亮相香港開電視教煮BB副食品。（IG@liddyli）

Liddy淡出幕前後，於2018年初與澳門富商鮑偉業（Ivan） 拉埋天窗，二人婚後誕下兒子James，一家三口甜蜜幸福。（IG@liddyli）

曾漲爆「1.5倍」

李悅彤淡出幕前後迎來人生轉捩點，於2015年結識澳門富商鮑偉業（Ivan），兩人於2018年結婚，同年誕下兒子Elijah。升呢人母後的她過著少奶奶生活，做過生意又曾亮相香港開電視教煮BB副食品，近年則主力經營個人社交平台，不時會在社交平台分享日常生活和親子時光。未知是否婚後生活太過幸福，原本身型單薄的李悅彤早幾年出現「幸福肥」，不但暴脹幾個碼，甚至慘遭網民狠批樣貌走樣、「加大咗1.5倍」。不過近年她似乎下了一番苦攻，近照可見已告別浮腫，整個人明顯瘦了下來，狀態回勇。

Liddy婚後被指身型暴漲。（IG@liddyli）

被形容加大1.5倍。（IG@liddyli）

李悅彤在社交平台分享了她與當年合作電影《四非》男主角周柏豪的合照。（IG@liddyli）

Liddy近照消瘦不少，似乎下過苦功減肥。（IG@liddyli）

39歲生日晒超辣性感照

日前（6日）適逢39歲生日，李悅彤在社交平台Instagram上載了最新的慶生靚相。相中，她身穿一套極具度假風情的鮮橙色印花兩件式套裝，上身為性感抹胸剪裁，大方展現白滑香肩與小蠻腰；下身則搭配高開衩長裙，側坐於木椅上赤腳輕點水池邊，大騷修長美腿，相當吸睛。李悅彤雙手捧著精緻的士多啤梨奶油蛋糕，面帶甜美笑容，其膊頭位置的蝴蝶紋身，再配上粉色蝴蝶特效，充滿夢幻氛圍。

李悅彤這身生日打扮超火辣。（IG@liddyli）

而另一張相，李悅彤則穿上民族風吊帶裙，輕輕托腮，心情相當不俗。（IG@liddyli）

迎來39歲的李悅彤狀態大勇，肌膚白皙緊緻，完全看不出已為人母。她為照片配上背景音樂《November Girl》，並以英文寫道：「Season 39, Episode 1🦋」，正式宣告踏入39歲的新篇章。貼文一出，隨即引來不少圈中好友及網民畀Like點讚，並送上生日祝福。

李悅彤每逢生日都會拍一輯靚相，前年這輯便大騷深長事業線。（IG@liddyli）

4個富童話色彩嘅大紋身，減少江湖味道。（IG@liddyli）