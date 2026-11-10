古天樂林淑茵緋聞因一對鞋再升溫？　被媒體封為「初代鬼后」勁型

現年56歲的香港男星古天樂，其感情生活一直備受外界關注。近日，網絡上再度流傳有關他與曾活躍於千禧年代、現被媒體封為「初代鬼后」的前女星林淑茵。兩人近期更被眼尖的網民發現疑似穿著同款運動鞋，令這段緋聞再度升溫。



同款厚底鞋惹關注 網民熱議「情侶跑鞋」

事緣今年八月，林淑茵曾低調現身紅館，支持古天樂出席的活動，當時她穿著一對棗紅色系厚底跑鞋。時隔三個月，古天樂日前出席「叱咤903籃球賽」時，腳上穿著的黑底配橙紅色厚底運動鞋，無論在剪裁、輪廓或鞋型細節上，均與林淑茵早前穿著的款式極為相似，被指是同款不同色的「情侶跑鞋」。有關照片在社交媒體上被拼合並瘋傳，引發熱烈討論。

古天樂日前踩著黑底配橙紅色厚底波鞋出席「叱咤903籃球賽」。（胡凱欣 攝）

古天樂林淑茵著同款不同色「情侶鞋」隔空放閃引網民直呼甜度超標。（Threads截圖）

網民化身偵探 整合生活軌跡巧合

事實上，古天樂與林淑茵的緋聞並非首次傳出，早前已有網民化身「網絡偵探」，整理出兩人生活軌跡中的多項巧合。在行蹤方面，網民比對兩人的社交平台後指出，自2019年起，他們曾多次在同一時間出現於成都、倫敦及曼谷等相同地點。此外，去年三月古天樂在韓國觀看G-Dragon演唱會時，被拍到身旁有一名神秘女子相伴，而林淑茵亦曾分享在韓國觀看同一場演唱會的照片，引起外界揣測。兩人的交友圈子亦有重疊，身為蔡一智太太周雪芳閨密的林淑茵，曾與古天樂不約而同出席相同的聚會；雖然大合照時兩人相隔數個身位，但仍引發不少聯想。在社交媒體互動上，林淑茵曾分享一張遮掩了部分人士樣貌的聚會照，當中一名黑衣男士的衣著與古天樂的Polo衫極為相似；而在古天樂監製的電影《明日戰記》上映時，她更留言表示「特別的proud of U」，被解讀為對男方的隔空支持。

林淑茵與圈中人關係密切。（網上圖片）

林淑茵低調現身古天樂演唱會。（網上圖片）

林淑茵低調現身古天樂演唱會。（網上圖片）

「初代鬼后」避風頭 網民指女方疑另有家庭

傳聞中的女主角林淑茵，在九十至千禧年代曾參演多部香港電影，如《街女》及《黑血》等。當中最為觀眾熟悉的，是她在經典恐怖片《山村老屍》中飾演被厲鬼楚人美上身的清純少女「Biggie」，其驚悚反差演出引起熱議，近日更被部分自媒體及網民冠以「初代鬼后」之稱。面對網上不斷發酵的傳聞，甚至有部分網民湧入其社交平台留言，林淑茵早前已將帳號轉為私人，並曾換上「精神健康熱線」的截圖作頭像，疑似對網絡輿論作出無聲抗議。另一方面，亦有理性的網民指出林淑茵其實另有家庭，其帳號中曾出現與丈夫及兒子的合照。對於上述種種傳聞及網民的揣測，古天樂及其團隊至今未有作出任何正式回應，事件真相仍有待雙方進一步釐清。