徐濠縈珠寶店掃戰利品專人服侍大陣仗　一細節驚艷網民：名不虛傳

歌神陳奕迅（Eason）與徐濠縈的愛女陳康堤（Constance），早前證實與香港網球一哥黃澤林（Coleman）半年情告終，男方隨後火速撻着「籃球女神」譚旻萱（Mandy），引發「無縫接軌」猜測，掀起全城熱議。事後有眼利網民發現，除了康堤之外，Eason與徐濠縈亦雙雙Unfollow黃澤林的社交平台帳號，一家三口同一陣線！風波至今已告一段落，徐濠縈未受女兒感情風波影響心情，早前宣佈成功考獲輕型貨車（棍波Van）駕駛執照，近日又被拍到到珠寶店掃貨，生活精彩。

徐濠縈素顏自拍。（IG@hilaryxtsui）

徐濠縈與老公陳奕迅。(ig圖片)

徐濠縈珠寶店掃貨

近日有網民在社交平台分享在珠寶店目擊徐濠縈掃貨片段。身為時尚達人的徐濠縈穿上一身黑色型格長裙，在玻璃櫃檯前觀看珠寶，獲多位店員服侍，身邊又有2、3位隨行人員，陣仗不少。徐濠縈微笑聽店員介紹，現年52歲的她皮膚白滑又靚女，發文網友不禁驚歎：「真人真的好瘦好有型，香港女明星保養名不虛傳，簡直皮貼骨」，並激讚她「氣場絕了」。

陳奕迅女兒陳康堤不時陪媽媽徐濠縈出席聚會。（微博圖片）

陳奕迅女兒陳康堤不時陪媽媽徐濠縈出席聚會。（微博圖片）

徐濠縈多年來出入名店掃貨絕不手軟，並時常到不同國家地方購物，曾有報道指她入珠寶店便掃走過百萬戰利品，她亦承認「好鍾意買嘢」，早年一直被標籤為「大花筒」、「大洗敗家」。不過徐濠縈近年形象有所好轉，尤其不少人指她保養得宜，人妻味十足，更稱讚她為圈中妻子王。

徐濠縈被發現珠寶店掃貨。（小紅書）

徐濠縈好靚女。（小紅書）

徐濠縈有不少專人服侍。（小紅書）

徐濠縈獲激讚52歲都好靚女。（小紅書）

徐濠縈掃珠寶。（小紅書）