90年代四大香港女歌手世紀合體開騷！宣傳片著白衣亮相近況全曝光

近日，四位香港女歌手李蕙敏、許秋怡、彭家麗及王馨平正式拍片宣布，將共同舉辦《三十 同路 世界巡迴演唱會》東莞站。該場演唱會定於2026年12月19日，在東莞市體育中心體育館舉行。



齊著白衣拍片宣布東莞開騷

在宣傳影片中，李蕙敏、許秋怡、彭家麗與王馨平齊穿白色上衣亮相。四人輪流向觀眾自我介紹及公布演唱會的詳細日期與地點，最後齊聲向歌迷表示「到時見」。影片末段亦展示了演唱會的官方海報，四人換上紅色絲絨套裝合影，海報上明確標示演出年份與巡唱資訊。

李蕙敏、許秋怡、彭家麗及王馨平齊著白衣拍片宣布東莞開騷。（片段截圖）

四人近年各有發展 許秋怡保養得宜

四位歌手近年各有發展。李蕙敏近年隨丈夫移居英國，生活轉趨低調，早前曾短暫返港與圈中好友見面聚會。現年56歲的許秋怡近年進駐內地社交平台抖音，其保養得宜的狀態獲網民讚賞，指其樣貌與90年代活躍期相差無幾。彭家麗則繼續專注音樂事業及歌唱導師工作，近期簽約內地Hi-Fi唱片公司，並推出全新發燒大碟。王馨平近年積極發展瑜伽導師事業，保持良好的身心狀態，偶爾仍會參與幕前演出及音樂活動。

李蕙敏最近都有返香港。（小紅書@李蕙敏）

早前許秋怡現身張智霖佛山演唱會。（微博＠張智霖）

彭家麗仍活躍歌壇。(葉志明 攝)

王馨平近年積極發展瑜伽導師事業。 （IG圖片）

促成經典陣容同台 喚起樂迷集體回憶

這次演唱會成功促成四位90年代經典女歌手同台，為一眾70後及80後樂迷帶來難得的現場演出與集體回憶，四位歌手她們各自代表了90年代香港流行樂壇不可替代的黃金時代。回顧90年代，王馨平身為「寶麗金四小花」之一，憑藉一曲紅遍兩岸三地的《別問我是誰》及勵志神曲《生命有價》，確立了文雅深情的玉女歌手地位；李蕙敏則以沙啞高亢的唱腔席捲樂壇，《你沒有好結果》與《活得比你好》開創了港產「怨婦情歌」的巔峰時代，銷量四度榮獲四白金認證。兩位天后級唱將如今再度攜手，不僅是舞台上的重聚，更是當年叱吒各大音樂頒獎禮的頂級唱功重現。

而在合唱金曲與發燒天碟領域，許秋怡與彭家麗更承載了數代卡拉OK愛好者的時代印記。許秋怡當年與張智霖搭檔出道，憑藉合唱神作《現代愛情故事》及《片片楓葉情》橫掃白金唱片，成為華語對唱歌曲中無可撼動的經典；彭家麗則擁有極具穿透力的扎實唱功，與蘇永康深情對唱的《從不喜歡孤單一個》奪得各大金曲獎項，其獨唱名曲《是不是這樣的夜晚你才會這樣想起我》更是傳唱至今。