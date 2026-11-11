李彩華43歲生日排場極奢華　獲LV Hermès包場慶祝盡顯超級VIP身分

李彩華（Rain）近年專注在內地發展，工作不斷的她賺到盤滿缽滿，吸金力驚人，有傳她現時持有12個物業，身家早已超過2億，是圈中名副其實的隱形小富婆！今日（11日）李彩華迎來43歲生日，連日來獲各大品牌簇擁慶祝，日前她於社交平台分享慶生日常，獲頂級奢侈名牌Louis Vuitton（LV）及Hermès在店內包場送上生日驚喜，極顯尊貴身分！

隱形小富婆！（IG@rainli1111）

好Fit！（IG@rainli1111）

性感睡衣。（IG@rainli1111）

Keep得極好！（IG截圖）

李彩華43歲生日連環慶祝 LV特設「HAPPY BIRTHDAY RAIN」佈置

李彩華在IG限時動態大曬慶生排場，可見LV在店內為她精心佈置了超豪華的慶生角落，現場設有金色氣球花海塔、寫有「HAPPY BIRTHDAY RAIN」的發光英文字母燈飾，以及多隻極具標誌性的LV毛絨公仔。壽星女李彩華身穿紅黑橫間長袖衫配搭超短熱褲、戴上黑超，大騷白滑美腿，少女味滿瀉。李彩華雙手合十許願，抱着鮮花露出一臉燦爛笑容，更獲品牌方送上禮物！

李彩華在LV店內慶生。（IG截圖）

43歲生日。（IG@rainli1111）

性感！（IG@rainli1111）

李彩華獲Hermès安排專屬慶生 20萬Mini Jypsiere極搶鏡

除了獲LV安排慶生活動之外，一向是Hermès超級「忠粉」的李彩華亦獲品牌方安排專屬慶生環節，相中所見，她現身Hermès店內，坐在皮梳化上，手捧生日蛋糕，身旁放着一個價值約20萬的白色鱷魚皮Hermès Mini Jypsiere手袋，品牌方亦送上精緻禮物，足見她作為超級VIP的超然地位！

李彩華獲Hermès驚喜慶生。（IG截圖）

Hermès Constance Mini採用珍稀的原色蜥蜴皮。（IG@rainli1111）

李彩華有不少Hermès手袋。（IG@rainli1111）

勁！（IG@rainli1111）

Hermès Kelly Lakis。（IG截圖）

Hermès Kelly Doll Picto。（IG截圖）

Hermès Constance III Miroir Clouté Bag。（IG@rainli1111）

有「影子包」之稱的Hermès Birkin Shadow Bag。（小紅書圖片）