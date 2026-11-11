46歲張柏芝被偶遇厚外套身形臃腫孕味極濃　網民再猜是否有第四胎

現年46歲的張柏芝近年主力內地發展，在2021年憑參演真人騷《乘風破浪的姐姐2》再度人氣急升，但感情生活一直成謎。2024年年初曾傳出張柏芝懷第四胎，自此幾乎絕跡社交平台，行蹤神秘，直至年底才復出。日前有網民在內地機場偶遇柏芝，赫見她穿上厚外套，孕味極濃，隨即惹來網民熱議。

張栢芝近年主力內地發展，在2021年憑參演真人騷《乘風破浪的姐姐2》再度人氣急升。（資料圖片）

張柏芝機場造型行頭十足

張柏芝日前被網民在內地機場捕獲，在片段中可見，當日戴上黑超的柏芝穿上粉紅色毛毛厚外套，下身則配搭淺啡色緊身褲，手持芭比粉紅色的Hermès Birkin手袋，行頭及星味十足。柏芝見到在場粉絲拍照，她立即對鏡頭揮手微笑，邊行邊與粉絲閒聊，期間更有講有笑，可見她非常愛錫粉絲。

張柏芝日前被網民在內地機場捕獲。（小紅書）

在片段中可見，當日戴上黑超的柏芝穿上粉紅色毛毛厚外套，下身則配搭淺啡色緊身褲。（小紅書）

柏芝更手持芭比粉紅色的Hermès Birkin手袋。（小紅書）

柏芝見到在場粉絲拍照，她立即對鏡頭揮手微笑，邊行邊與粉絲閒聊，期間更有講有笑，可見她非常愛錫粉絲。（小紅書）

張柏芝再惹懷第四胎熱議

不過有大批網民卻將焦點放在張柏芝的肚子上，有人指看到柏芝走路時肚子有點大而再度引起懷第四胎的熱議：「她是不是又有了」、「是不是懷孕了」、「看著像六七個月了」、「腿細，但肚子有點大，怎麼回事？」。不過有網民為柏芝平反，並認為只是緊身褲的問題：「褲子不好看」、「難道不是肚子下垂嗎」、「她哪有這麼胖」、「應該只是胖了」。

不過有大批網民卻將焦點放在張柏芝的肚子上。（小紅書）

有網民指看到柏芝走路時肚子有點大而再度引起懷第四胎的熱議。（小紅書）