【今日當年】霍啟剛郭晶晶世紀婚宴　傳獲5400呎北京四合院作聘禮

時光飛逝，當年今日的娛樂圈，你還記得多少？全新專欄【今日當年】每天為你解鎖記憶密碼，回顧歷史上的今天發生過的娛樂大事件。無論是轟動全城的八卦頭條，還是改寫星途的關鍵時刻，我們都將與你一起穿梭時空，見證娛樂圈的時代變遷。



將日曆翻到2012年11月11日，霍啟剛與「跳水皇后」郭晶晶在香港灣仔會議展覽中心舉行盛大婚宴。作為兩人輾轉多天婚禮的香港壓軸篇，當晚會展現場筵開150席，每桌設有12個座位，合共約1800名賓客到場見證這場備受全城矚目的盛事。

霍啟剛郭晶晶世紀婚宴。（《猜猜我是誰》截圖）

嘉賓陣容龐大 政商演藝界名流雲集

是次香港婚宴的嘉賓陣容極為強大，涵蓋了政界、商界、體育界及演藝界的大批名人。演藝圈嘉賓星光熠熠，包括成龍、汪明荃、鍾楚紅、黃錦燊及方逸華等到場致賀。政商界重量級人物亦紛紛現身，當中包括李嘉誠父子、李兆基、李家誠與李徐子淇夫婦、呂志和夫婦、何超瓊、唐英年夫婦以及譚惠珠等。據當晚曝光的主家席名單顯示，包括董建華、曾蔭權及梁振英三任香港特首，以及澳門特首崔世安均在席列之中。此外，伴娘由郭晶晶的跳水好拍檔吳敏霞擔任。

郭晶晶結婚時，好拍檔吳敏霞（右）做伴娘。（《猜猜我是誰》截圖）

李嘉誠（右）、李澤鉅父子。（《猜猜我是誰》截圖）

李兆基（中）、李家誠同李家誠太太李徐子淇。（《猜猜我是誰》截圖）

成龍。（《猜猜我是誰》截圖）

汪明荃。（《猜猜我是誰》截圖）

長吻7秒掀高潮 李雲迪伴奏揭序幕

婚宴在節目編排上亦心思十足。晚宴由著名鋼琴家李雲迪彈奏鋼琴正式揭開序幕。新娘郭晶晶當日曾穿上一襲藍色深V晚禮服亮相，明豔照人。在儀式環節中，一對新人在台上進行切蛋糕及喝交杯酒儀式，更順應現場氣氛，在1800名賓客見證下深情熱吻7秒，掀起全場高潮。

鍾楚紅。（《猜猜我是誰》截圖）

郭晶晶師姐伏明霞與丈夫梁錦松。（《猜猜我是誰》截圖）

播放短片細訴2004年結緣 歌手壓軸獻唱

晚宴期間，大會播放了一對新人預先拍攝的短片，除了有雙方父母、郭晶晶姨母及表姐等親友分享新人的點滴趣事外，亦展示了霍啟剛與郭晶晶的溫馨照片，並回顧了霍啟剛自2004年起對郭晶晶展開追求至相識相愛的整個過程。

在晚宴臨近尾聲時，資深歌手林子祥與太太葉蒨文上台獻唱經典名曲《選擇》。隨後一對新人亦親自上台大開金口合唱，在歌聲中為這場世紀婚宴畫上圓滿句號。

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傳郭晶晶當年獲贈近5400呎北京四合院作聘禮

有報道指當年霍家大手筆送了一套位於北京的四合院給郭晶晶作為聘禮，據知該四合院地處北京的黃金地段，與故宮、國家大劇院只有一街之隔，距離天安門廣場亦十分近。據當地鄰居透露，郭晶晶的這套四合院，總面積達500平方米（約5382平方呎），院內設假山、泳池等，屬於「二進院」，並不是明清時代最標準的四合院結構（註釋：口字形稱為一進院落、日字形稱為二進院落、目字形稱為三進院落），是霍英東在1987年以數百萬人民幣買下，現時估計市值逾四億。