吳若希突遭飛出《三代同糖》傳健康響警號　親認出狀況：手震係真

吳若希（Jinny）早前獲無綫（TVB）委以重任，在全新處境劇《愛·回家之三代同糖》中擔正做「女一」。不過，劇集播出不久，劇情隨即交代其角色被遠派往非洲「吳旺達」，吳若希自此暫別劇組。由於無綫過往極少在處境劇開播初期就將女主角寫走，故消息一出隨即惹來全城揣測，坊間更有傳言指劇集近期收視未如理想，無綫為挽救收視而狠心向她開刀「祭旗」，令「被照肺」、「被飛出劇組」的換角傳聞甚囂塵上。

吳若希被派往非洲國家「吳旺達」後，就暫別螢幕。(《愛·回家之三代同糖》截圖)

離開時，吳若希、李茵彤、車婉婉「三代同堂」催淚相擁。（《愛·回家之三代同糖》截圖）

傳日夜顛倒體力透支 返家眼前一黑暈倒急送院

然而，據《東周刊》收到獨家消息，吳若希今次突然告別劇組，背後實情令人心酸，原來是其身體已響起嚴重健康警號。據了解，這是吳若希入行以來首次挑大樑接拍長篇處境劇，拍攝工作極為密集，連續開工兩個多月以來，長期處於「天光踩到天黑」日夜顛倒的極高壓狀態，令她體力嚴重透支。有指她在拍劇期間，更試過收工返家後突然眼前一黑暈倒，嚇得老公何兆鴻（Alex）大驚失色，隨即火速將她緊急送往醫院搶救。

長時間的高壓拍攝狀態令吳若希身體響起健康警號。（IG@leokwan）

閨密爆料：主動請假陪仔女

幸好經醫生詳細檢查後並無大礙，證實純屬嚴重疲勞過度所致，但這場虛驚已足以敲響警號。知情人士透露，吳若希經此一役後深感健康可貴，私底下曾向閨密大吐苦水，坦言長劇「女一」的非人生活確實不適合自己，加上長時間被困劇組拍劇，令她完全分身乏術，難以兼顧家中一對年幼子女的起居飲食。幾經深思熟慮後，吳若希決定以健康與家庭為重，主動向無綫請大假暫別劇組調養身體。

有爆料稱吳若希甚至一度昏迷送院。（《愛·回家之三代同糖》截圖）

吳若希的昏迷令老公何兆鴻（Alex）大驚失色。（IG@jinnyng）

吳若希亦向好友直言，未來寧願接拍時間較具彈性的客串角色，才能在演藝事業與家庭生活之間取得平衡。離開劇組後，吳若希隨即帶一對子女飛了兩趟旅行「充電」，盡力彌補失去的親子時光；不過由於身上早有美容院代言合約，返港後仍要馬不停蹄開工拍攝新廣告，日程依然排得密麻麻。

為了健康和家庭，吳若希決定請大假休養。（IG@jinnyng）

吳若希請假帶一對子女旅行「充電」。（IG@jinnyngfamily）

豪擲15萬為細仔搞生日會 吳若希面青口唇白惹心痛

雖然大病初癒且工作繁忙，但身為好媽媽的吳若希依然對子女寵愛有加。日前《東周刊》直擊她豪擲逾15萬港元，在九龍塘為剛滿6歲的細仔何少弘（Kelson）大搞以Pokémon（香港舊譯：寵物小精靈 / 現官方中文名：寶可夢）為主題的豪華生日派對。現場見吳若希極為投入，特意配合主題換上「火箭兵團」造型登場，整場派對更不假手於人、由頭到尾親力親為打點。

吳若希豪擲逾15萬為細仔何少弘辦生日會。（IG@jinnyngfamily）

然而，未知是否拍劇捱壞身子未徹底康復，加上連跑兩趟旅行後又緊接開工拍廣告，在連日過度操勞之下，吳若希臉色一度顯得面青口唇白，甚至出現雙手微微發震的虛弱狀態，健康狀況令人擔憂！

親自回應《01娛樂》：手震係真嘅，要去做檢查

對於被指因拍長劇捱到暈倒送院、且因健康問題暫別劇組，《香港01》記者就此事向吳若希求證，吳若希親自回應時否認暈倒傳聞，直言：「都冇身體唔好，不過我手震係真嘅，係要去check check係真嘅，但係冇暈低、冇送院。」雖然她極力澄清未有入院，但親證確實受「手震」問題困擾兼需入院檢查，看來吳若希真的需要多加休息保重身體。