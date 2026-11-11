張國榮初戀女友罕曬周星馳珍貴舊照　獨力擔起照顧自閉兒重任

前麗的電視花旦、被外界稱為「張國榮初戀女友」的倪詩蓓，近日在社交平台分享了一張與「星爺」周星馳年輕時的珍貴舊合照，隨即引起不少網民關注。相中兩人青澀自然，展現出80年代香港演藝圈的青春氣息，而近年重返幕前擔任新城電台節目主持的倪詩蓓，其半生經歷亦再次成為大眾焦點。



曬與周星馳昔日合照 引發網民追憶經典年代

倪詩蓓在社交平台貼出與周星馳早年的合照，相中的周星馳模樣十分青澀，而倪詩蓓亦散發出當年的玉女氣息。照片曝光後，不少網民紛紛留言讚嘆兩人當年的青春無敵，亦勾起大家對香港電視黃金年代的集體回憶。

倪詩蓓曬與周星馳昔日合照。（抖音＠倪詩蓓）

麗的青春玉女出道 與張國榮傳一段情

現年58歲的倪詩蓓（原名倪文娟），1980年以模特兒身份出道，隨後獲麗的電視賞識簽約成為藝員。憑藉清秀脫俗的外貌，她迅速成為80年代初頗受矚目的青春花旦，曾主演《對對糊》、《甜甜廿四味》等多部經典劇集。在拍攝《甜甜廿四味》期間，她與張國榮擦出愛火，成為張國榮入行後少數公開承認的女友之一。其後她亦曾前往台灣演藝圈發展，參演多部電視劇，累積了不少知名度。

《甜甜廿四味》由張國榮、關之琳與倪詩蓓主演。（網上圖片）

在拍攝《甜甜廿四味》期間，她與張國榮擦出愛火，成為張國榮入行後少數公開承認的女友之一。（網上圖片）

歷感情波折獨力撫養愛兒 近年重返幕前開咪主持

感情與人生歷程方面，倪詩蓓於1999年與香港知名漫畫家黃玉郎拍拖並育有一子黃英樑（Royce）。然而兒子在2歲多時被確診患有嚴重自閉症及智力障礙，兩人於2004年分手後，倪詩蓓便獨力擔起照顧兒子的重任。為了給兒子爭取黃金治療期，她曾移居新加坡生活，隨後帶兒子回流香港。

倪詩蓓不時都放上與孩子遊玩的照片。（倪詩蓓微博圖片）

倪詩蓓不時都放上與孩子遊玩的照片。（倪詩蓓微博圖片）

多年來，倪詩蓓付出極大心血與體力照顧漸長大的兒子，期間曾多次因照顧過程受傷，但她始終咬緊牙關堅持。她並沒有放棄自己的事業，近年重返香港演藝圈，於新城電台主持節目，繼續在幕前活躍。她一邊兼顧電台主持工作，一邊常以單親媽媽身份分享育兒心路歷程，展現出堅強而偉大的母愛形象，獲不少聽眾及網民留言打氣。