湯鎮業前妻姜坤獲百億名媛閨密慶生　透視黑絲展熟女魅力狀態驚艷

有「翻版林青霞」之稱的姜坤早年投考亞視藝員訓練班入行，因美貌出眾而備受力捧，但在湯鎮業追求下毅然放棄事業，兩人於1993年結婚後育有一女兩子，可惜這段婚姻僅維持了8年就結束。離婚後姜坤獨力照顧三名子女，拒絕再婚，多年來保養得宜，氣質高雅，活躍於香港頂級名媛社交圈。日前姜坤迎來生日，連日來舉行多場慶生派對，獲多位百億名媛閨密盛裝祝賀！

姜坤有「翻版林青霞」之稱。（IG圖片）

湯鎮業與前妻姜坤育有大女湯愛嘉（Isabella）及一對孖仔湯君慈（Bruce）和湯君耀（Chris）。（IG@bruce_tong）

姜坤同兩個兒子。（IG@christongg）

感情好。（IG@christongg）

保養得宜。（IG圖片）

湯鎮業前妻姜坤慶生透視黑絲驚艷亮相 名媛闊太齊聚排場極奢華

姜坤在IG轉發多條限時動態，人緣極佳的她獲多位名媛好友慶生，眾人齊聚高級餐廳，當中李國寶新抱、東亞銀行聯席行政總裁李民橋太太李鄺保瑜（Bonnie）、永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡等都有出席Party，全場賓客極有默契地以全黑Dress Code亮相。身為壽星的姜坤成為焦點，她身穿黑色透視喱士上衣搭配超短熱褲，下身穿上透膚黑絲，身材線條完全不輸年輕少女，極具熟女魅力，狀態驚艷！

姜坤與伍葉靖怡私交甚篤。（IG截圖）

透視黑絲上陣。（IG截圖）

高級餐廳慶生。（IG截圖）

名媛好友。（IG截圖）

私交甚篤。（IG圖片）

保養得宜。（IG圖片）

姜坤逾千呎豪宅家中溫馨慶生 離婚後過貴婦生活

除了獲名媛好友慶祝之外，姜坤亦有在家中溫馨慶生，她曬出慶生照，並寫道：「願愛我和我愛的人身體健康日日開心快樂🥰」相中所見，姜坤身穿粉色格仔長衫，抱着愛犬雙手合十許願，身後放滿各方好友送上的鮮花，而枱上就有兩個生日蛋糕，分別寫有「Mami Happy Birthday」及「Christy Happy Birthday」。隨着仔女長大，姜坤亦展開新生活，不時同一班名媛闊太聚會，坐遊艇出海玩，又不時曬出逾千呎豪宅的照片，生活富貴又寫意！

姜坤在家中溫馨慶生。（IG圖片）

姜坤在家中溫馨慶生。（IG圖片）

姜坤在家中溫馨慶生。（IG圖片）

母子感情深厚。（IG圖片）

母子感情深厚。（IG圖片）

活躍於上流社交圈。（IG圖片）

活躍於上流社交圈。（IG圖片）

活躍於上流社交圈。（IG圖片）

豪宅佈置極有品味。（IG圖片）

豪宅佈置極有品味。（IG圖片）