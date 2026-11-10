朱智賢重提「偷食」事件　爆喊暗示謝東閔出軌在先：我睇咗佢電話

前無綫花旦朱智賢（Ashley）近日接受由伍詠薇與李凱賢主持的HOY TV節目《九運會客室2》訪問，首度重提2020年背着拍拖多年的男友謝東閔，與當時太太臨盆在即的已婚香港先生黎振燁在車廂「偷食蛋糕」的轟動事件。節目中，朱智賢驚爆內情，在主持追問下，她強忍淚水，聲淚俱下地暗指前任男友（謝東閔）疑出軌在先，導致她失去安全感，整個訪問過程情緒激動，更數度爆喊落淚。

朱智賢重提「偷食」事件爆喊。（YouTube@HOY媒體網絡）

承認出軌，又暗示前男友謝東閔出軌在先，令二人之間起裂縫。（YouTube@HOY媒體網絡）

女人第六感神準 偷睇前任電話揭發異樣

當主持伍詠薇追問朱智賢，發生「蛋糕事件」前為何情緒會如此波動及不開心時，朱智賢直指與前任的關係出現了嚴重問題。她詳細描述當時的懷疑過程，暗指對方行為有異：「本身其實好 sweet 嘅，之後就發生咗啲事，自此所有嘢都變晒，因為我開始變得無安全感。」

她進一步將抑壓多年的心聲全盤托出：「我一直都好信任佢，中間可能已經開始有懷疑，女人嘅第六感好準，開始感覺到有啲習慣改變咗，或者成日都唔見人唔得閒，但一直都同自己講，唔應該睇人哋電話，千祈唔好睇，最後就睇咗。」這番言論，無疑是暗示她透過查看電話，發現了前任不可告人的秘密。

接受HOY節目訪問。（YouTube@HOY媒體網絡）

淚崩不捨8年情：你做錯事我畀一次機會你

伍詠薇隨即尖銳提問，既然發現了問題，為何還要繼續跟對方走下去。此時，朱智賢的情緒瞬間崩潰，雙眼通紅，淚水奪眶而出，哽咽地道出真相：「你問我，只有一個原因，因為我真係好愛佢。我睇返自己咁多年，係好愛呢個人先留喺佢身邊咁多年……因為我覺得每個人，都有一次值得改過嘅機會，你做錯事我可以畀一次機會你改。」 她一臉委屈兼無奈地總結這段充滿傷害的關係：「我睇返自己，係唔捨得，所以我繼續，最後傷害到嘅其實係自己。」 經歷長期的拉扯後，兩人在去年宣布分手，謝東閔當時發文指：「我們有共識地決定以後會以不同身分繼續支持及守護對方」。

原本好甜蜜。（IG圖片）

朱智賢與謝東閔分手。(資料圖片)

二人去年宣布分手。（IG圖片）

誤信黎振燁分居謊言 揭2020年記招受擺佈

正因為當時與謝東閔關係極差，朱智賢坦言自己長期處於低能量狀態，結果被主動接近的黎振燁「乘虛而入」。她坦承曾要求對方先處理好感情問題，但最終仍抵不住對方的甜言蜜語：「佢同我講話佢同太太分緊居，搬返去媽咪度住。只可以怪自己白痴相信囉，係我自己有問題，我啲 friend都成日話我咁容易信人。」

提到2020年4月29日與謝東閔在將軍澳電視城舉行的道歉記者會，朱智賢直言當時完全是受公司擺佈：「當時其實自己個人好亂、好慌，完全唔識得點處理，同埋你會blank咗。公司叫你做咩你就會做，你只會點頭去跟住做。」她坦言根本不想開記招，亦不知道出到去該說什麼，最終由公司安排謝東閔主導及出言維護。

當年謝東閔陪朱智賢出席道歉記者會。（資料圖片）

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朱智賢與當時太太臨盆在即的已婚香港先生黎振燁在車廂「偷食蛋糕」的轟動事件。（資料圖片）

朱智賢與當時太太臨盆在即的已婚香港先生黎振燁在車廂「偷食蛋糕」的轟動事件。（資料圖片）

被批「渣男磁石」 寧要好老公放棄拍劇

當年事業受重創遭「雪藏」一年，朱智賢表示自己等拍劇的機會等了很久。節目中，堪輿學家唐碧霞斷言她擁有「渣男磁石」命格，極易吸引花心男，這與她偏好外表帥氣、懂甜言蜜語的男性有關，朱智賢亦承認抗拒宅男。最後被問到若有一個有錢專一的好對象，但代價是放棄拍劇會如何選擇？她毫不猶豫地回答：「唔會變心？咁我揀嫁嗰個好過。」