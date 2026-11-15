何依婷富貴行頭出席馬主協會晚宴　自爆抽中大獎鑽石名錶手氣極旺

TVB小花何依婷（Regina）自2023年年底與富二代男友Cedric在峇里島舉行婚禮後，正式榮升人妻，2024年12月宣布懷孕喜訊，去年4月順利誕下一女，一家三口幸福美滿。婚後榮升富貴人妻的何依婷，不時出席社交盛會，日前她與老公一起出席「香港馬主協會（The Hong Kong Racehorse Owners Association）2026周年晚宴（Annual Dinner）」，更自爆幸運抽中大獎名錶，手氣極旺！

2023年年底舉行婚禮。（IG@reginahyt）

大曬小蠻腰！（IG@reginahyt）

一家三口好幸福！（IG@reginahyt）

《愛・回家之三代同糖》。（公關提供）

何依婷一身名牌出席晚宴 大騷長腿激讚老公攝影技術：有2米高

何依婷在社交平台分享靚相，相中所見，她身穿黑色超短連身裙外搭黑色「小香風」外套，胸前與腰間均綴有醒目的Chanel雙C金屬標誌，手拎黑色Hermès Mini Kelly名牌手袋，配搭銀色水鑽蝴蝶結高踭鞋，大騷白滑長腿，散發出貴氣名媛氣質。何依婷更留言大讚老公：「已經成功訓練到我老公影相影出嚟有2米高🤣」，字裏行間都可見夫妻間的甜蜜恩愛互動。

何依婷一身名牌，大曬Chanel加Hermès富貴行頭。（IG截圖）

自爆抽中大獎鑽石名錶手氣極旺。（IG截圖）

何依婷抽中大獎鑽石名錶手氣極旺 閃嫁富二代進駐三千萬豪宅

除了以超Fit狀態驚艷亮相之外，何依婷當晚更抽中大獎，她興奮曬出獎品並寫道：「重點我今晚抽到大獎～好開心呀❤️」只見黑色錶盒中裝有一隻鑲滿璀璨鑽石的六時區（多時區）酒桶形名貴腕錶，設計極具個性！何依婷在2017年參選港姐奪得亞軍後入行，曾參演不少劇集，2023年年底閃婚後生活質素幾級跳，據知何依婷老公Cedric是富二代，從事物流業，她曾透露兩人是在大學時認識，而何依婷婚後生活亦愈來愈富貴，不但行頭大升級周身名牌，更搬入有「紅磡樓王」之稱的海名軒約3,000萬元單位，大廳空間極大，採光充足，十分開揚！

據知何依婷老公Cedric是富二代，從事物流業，她曾透露兩人是在大學時認識。（IG@reginahyt）

慶祝生日！（IG@reginahyt）

古裝扮相。（IG@reginahyt）

住有「紅磡樓王」之稱的海名軒。（IG@reginahyt）